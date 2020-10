Le Porte Vue, à 30 mètres au-dessus de Pont Caffino

Le Porte Vue, la nouvelle oeuvre du Voyage à Nantes dans le Vignoble, vient d'ouvrir au public à Château-Thébaud. Il offre un panorama vertigineux sur la Maine et la base de loisirs de Pont Caffino.

À Château-Thébaud, le Voyage à Nantes nous fait prendre de la hauteur. Le Porte Vue, le belvédère qui vient d'ouvrir au public, nous emmène à 30 mètres au-dessus de la Maine et de la base de loisirs de Pont Caffino. Les premiers visiteurs sont impressionnés, émerveillés et parfois un peu impressionnés parce que cette avancée de métal, longue de 20 mètres, se termine par une parois vitrée.

Le belvédère de Pont Caffino © Radio France - Marion Fersing

Ça me rappelle le Grand canyon ! C'est fantastique !

Michel et son épouse, Paulette, ont habité à Château-Thébaud pendant 46 ans. Avec ce belvédère, ils redécouvrent le point de vue qu'ils avaient l'habitude d'admirer depuis l'esplanade de la mairie. "On connaît les lieux par cœur, mais là, on découvre vraiment autre chose. C'est une autre vue. C'est beau !" Paulette s'avance doucement jusqu'au bout du Porte Vue : "je m'approche mais je suis un peu froussarde, vous savez !". Mais ça ne l'empêche pas de se régaler. "Ça me rappelle le Grand canyon ! C'est fantastique !"

Entre la falaise avec la roche un peu rouge et les arbres pour les verdure, c'est super sympa !

Nicolas est aussi un habitué des lieux, mais vus du bas, depuis la base de loisirs de Pont Caffino où il vient faire du canoë : "C'est impressionnant ! Ça permet de voir tout Pont Caffino, que ce soit la base de loisirs de kayak, les blocs d'escalade et les gens qui s'y baladent et qui sont tout petits ! Et puis la falaise avec la roche un peu rouge et les arbres pour la verdure, c'est super sympa !".

Il ne faut pas avoir le vertige pour aller jusqu'au bout du belvédère. © Radio France - Marion Fersing

Le Porte Vue est accessible 7j/7. Il est juste à côté de la mairie de Château-Thébaud.