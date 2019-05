Le "Portrait de la Duchesse d'Orléans" prêté au Musée d'Art Roger Quillot de Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, France

Le tableau a été acquis par la Banque de France en 2015, après une procédure de classement de l'oeuvre comme Trésor National. Cette procédure a permis au tableau de ne pas être acheté par de potentiels collectionneurs étrangers. L'objectif est maintenant de prêter l'oeuvre à des musées en région.

L'institution a choisi le Musée d'Art Roger Quillot car elle est implantée depuis longtemps en Auvergne avec sa succursale à Clermont-Ferrand et son imprimerie à Chamalières. "Mais aussi car le maire de Clermont-Ferrand a été le premier à demander ce prêt" explique François de Coustin, le conseiller patrimoine et mécénat du gouverneur de la Banque de France.

Le dernier tableau de l'artiste avant son exil

Ce Portrait de la Duchesse d'Orléans a été peint par Elizabeth Vigée-Le Brun, portraitiste officielle de la famille royale. L'artiste y représente l'une de ses protectrices, la duchesse d'Orléans, fille du duc de Penthièvre, l'un des petits-fils de Louis XIV. Vigée-Le Brun est connu pour son portrait de Marie-Antoinette. _"_Elle a complètement révolutionné le portrait" explique le maire de Clermont-Ferrand (et ancien adjoint à la culture) Olivier Bianchi.

"C'est une pièce maîtresse qui est disposée à côté du portrait de Louis XVI. On avait un Bourbon, il fallait un Orléans !" - Olivier Bianchi

"C'est une fierté d'avoir chez nous ce portrait" complète Cécile Dupré, cheffe du service musées et patrimoine à Clermont Auvergne Métropole. Le tableau a voyagé depuis Paris avant de rejoindre le 1er étage du Musée d'Art Roger Quillot début avril. "Cela nous a permis de repenser la partie dix-huitième de notre musée. On a sorti des réserves un certain nombre d’œuvres, des miniatures et quelques peintures d'histoires" explique la responsable.

Le tableau est visible au Musée d'Art Roger Quillot. Il sera notamment observable lors de la Nuit des Musées le 18 mai prochain. Plusieurs événements se dérouleront autour de sa peintre Vigée-Le Brun.