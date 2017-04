Le Pouliguen : un voilier gonflable créé à Vannes pour naviguer partout !

Une société de Vannes, Tiwal, a créé un voilier gonflable ! Il tient en deux gros sacs et il suffit d'une vingtaine de minutes pour le monter avant de pouvoir naviguer où vous le souhaitez.

Imaginez : pouvoir transporter votre mini voilier dans le coffre de votre voiture pour pouvoir naviguer partout où vous le souhaitez ! Et ensuite, le replier et le ranger dans un coin du garage. C'est désormais possible avec les voiliers gonflables d'une société de Vannes, Tiwal. Une démonstration a eu lieu ce samedi au Pouliguen.

Vincent Giblet, le responsable commercial de Tiwal avec son voilier gonflable © Radio France - Marion Fersing

C'est un vrai bateau, entre le dériveur et la planche-à-voile

Tout tient en deux sacs de 25 kilos chacun, la coque gonflable d'un côté, le mât, la voile, le safran et la dérive de l'autre. Il suffit de 20 minutes pour gonfler le voilier, installer la voile et se jeter à l'eau, le tout sans outils, tout tient avec des velcros et des clips. "Mais c'est un vrai bateau ! Une fois gonflée, la coque est rigide, le mât, comme celui d'une planche à voile offre de belles performances", souligne Vincent Giblet, le responsable commercial de Tiwal. En fait, ce voilier est à mi-chemin entre le dériveur et la planche-à-voile, avec la liberté qu'offre la seconde. "On retrouve l'esprit de la planche-à-voile et du surf", poursuit Vincent Giblet. On prend son voilier et on va faire des sessions là où on veut. Il faut bien sûr vérifier que la plage n'est pas réservée aux baigneurs, mais il suffit ensuite de monter le voilier et c'est parti !".

Il faut avoir quelques notions de voile, mais il est très facile à manier

Facile à monter, le voilier est aussi facile à manœuvrer : "il faut quand même avoir quelques notions de navigation, savoir comment se diriger avec le vent, etc.", souligne Vincent Giblet, "mais le voilier est très facile d'accès, il se manie très facilement. Comme il est léger, 50 kilos, et qu'il est posé sur l'eau, il glisse très vite et, même quand il n'y a pas beaucoup de vent, c'est fun !". Deux adultes peuvent monter à bord ou un adulte et deux enfants.

Un prix de départ à plus de 5.000 euros

Le concept a déjà séduit des voileux dans une quarantaine de pays malgré son prix : 5.490 euros.

Si ça vous intéresse, une nouvelle démonstration est organisée ce dimanche à Carnac dans le Morbihan.