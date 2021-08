Le Pouzin : qui se souvient que le fameux "coco boer" a été inventé en Ardèche ?

"... te raconter surtout les carambars d'antan et les coco boers..." : dans sa chanson "mistral gagnant", Renaud avait immortalisé cette marque tombée un peu dans l'oubli désormais mais qui doit tout à l'Ardèche. Le coco boer, une douceur que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître...ou alors juste de nom.

Une marque fondée début 1900

Cette poudre de réglisse au goût anisé à dissoudre dans l'eau pour en faire une boisson a été inventée au Pouzin par un pharmacien. Selon le maire Christophe Vignal, Léopold Marchais, le premier créateur début 1900 , l'avait appelé le coco de Calabre (région italienne d'où provenaient les plants de réglisse) mais c'est une autre famille de la commune ardéchoise qui allait changer le nom pour le commercialiser et en faire un succès mondial. "La famille Courtier faisait du commerce et a donné son véritable essor au coco" explique Christophe Vignal. "Elle avait des marchés avec des entreprises minières en France mais aussi en Afrique du Sud et avait eu l'idée de baptiser le produit coco boer pour faire plaisir aux colons hollandais, les boers, et étendre la commercialisation pour les miniers sud-africains."

La fin de l'aventure au Pouzin

L'usine coco boer a fonctionné jusqu'en 1980 au Pouzin avant de fermer. La fabrique a employé jusqu'à une trentaine de personnes et c'est donc son dernier patron, Pierre Courtier, qui vient de s'éteindre a l'âge de 85 ans laissant derrière lui une histoire que peu d'ardéchois et de drômois connaissaient encore.