Pas de soirée dansante. Pas de nourriture ni boissons alcoolisées dans les rues. Le préfet des Alpes-Maritimes prend des mesures pour lutter contre l'épidémie mais il autorise les bars-restaurants à ouvrir le 31 décembre un peu plus tard que d'habitude : arrêt du service à 1H et fermeture à 2H.

COVID : Les bars et restaurants fermeront à 2H du matin pour le réveillon du Nouvel An à Nice et Cannes

Les quelques 3 000 bars-restaurants des Alpes-Maritimes après une réunion entre les professionnels concernés ont obtenu du préfet des Alpes-Maritimes Bernard GONZALEZ l'autorisation de fermer au delà de l'heure légale habituelle à deux heures du matin et le service doit se terminer à 1 heure.

"Une bonne nouvelle pour les établissements qui ont l'obligation d'habitude de fermer à minuit et demi"" selon Noël Ajoury président de l'UMIH 06.

Pour sa part le maire de Cannes David Lisnard a décidé de maintenir dans sa ville le feu d'artifice du nouvel an.

Le communiqué du préfet des Alpes Maritimes :

- la consommation de boissons alcoolisées sur les places, voies et lieux publics, en dehors des terrasses de restaurant et débits de boissons autorisés, est interdite,

- la consommation de nourriture en déambulant sur les places, voies et lieux publics, en dehors des terrasses de restaurant et débits de boissons autorisés, est interdite,

- toute diffusion de musique amplifiée, par des hauts-parleurs notamment, est interdite dans l’espace public.

-Dans les débits de boissons et restaurants, l’arrêt du service devra être organisé à 01h00 et ces établissements devront fermer leurs portes à 02h00 dans la nuit du 1er janvier 2022, sans possibilité pour les maires de pouvoir déroger à cet horaire.

-Toute activité dansante dans les établissements recevant du public ainsi que dans l’espace public est également interdite.

Par ailleurs, comme chaque année, et afin de garantir la sécurité de tous durant les fêtes de fin d’année, des mesures d’interdiction temporaires ont été prises par arrêtés préfectoraux : Interdiction de vente, de détention et d'utilisation d’artifices dits de divertissement et d’articles pyrotechniques ( pour toutes les communes du département )

: • La vente des articles pyrotechniques dangereux (catégories F3, F4, P2 et T2)* est interdite jusqu’ au 2 janvier 2022 inclus,

• La détention et l’utilisation des artifices de divertissement, quelle qu’en soit la catégorie, est interdite jusqu’au 02 janvier 2022 inclus sur la voie publique et en direction de la voie publique, dans les lieux de grands rassemblements de personnes, ainsi qu’à leurs abords et dans les immeubles d’habitation ou en direction de ces derniers. Ces mesures d'interdiction s'appliquent sous réserve des dispositions des articles 27 et 28 du décret du 4 mai 2010 et en dehors des spectacles pyrotechniques tels que définis à l'article 2 du décret 2010-580 du 31 mai 2010 et des feux d'artifices non classés "spectacles pyrotechniques" mais commandés par des communes ou des personnes de droit public ou des organisateurs d'événements sur des espaces privés.