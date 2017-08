Le premier bar à jeux du Mans ouvre jeudi

L'Amuz'Mans, le premier bar à jeux du Mans ouvre ses portes jeudi, rue de la Vieille Porte, près de la place de l'Eperon. Ce bar-restaurant mettra une centaine de jeux de société à la disposition de ses clients. Un concept en vogue, en France.

Vous êtes plutôt jeu de rapidité, de stratégie, ou bien d'observation ? Dès leur arrivée, Aurélien Touzeau et Pierre-Henri Lebrun, les fondateurs de l'établissement, aident les clients à faire leur choix. Il faut dire qu'il y a de quoi hésiter. "Ce sont des jeux de société moderne, explique Aurélien Touzeau. Aujourd'hui les auteurs comme les illustrateurs font des jeux magnifiques. Il y a souvent un thème très immersif". Les univers vont de la célèbre série Game of Thrones au Western en passant par la course de chameaux dans le désert.

Les jeux de société ne sont pas réservés aux enfants

Les jeux de sociétés proposés à l'Amuz'Mans durent entre 5 minutes et deux heures et ils ne sont pas réservés aux enfants. "Très souvent lorsqu'on propose des jeux de société modernes à des personnes qui se proclament non-joueurs, elles oublient totalement le tarot ou la belotes et deviennent complètement accro", sourit Aurélien.

Une fois que l'on a fait son choix - ce qui peut prendre du temps - pas besoin de s'embêter avec le mode d'emploi, les deux comparses sont là pour expliquer les règles.

Pierre-Henri et Aurélien se sont rencontré autour d'une partie de poker. Le premier travaillait dans la gestion, l'autre était commercial. Aujourd'hui ils se consacrent enfin à leur passion. "Malheureusement on aura moins de temps pour jouer nous-même", rigole Pierre-Henri.

Je pense que les gens ont envie (...) de décrocher de ce tout-numérique, de se retrouver autour d'un plateau physique (...) et de passer un moment de convivialité autour d'un bon jeu de société", Aurélien Touzeau, co-fondateur de l'Amuz'Mans.

Aurélien Touzeau : "Passer un moment de convivialité" Copier

Des bars à jeux existent déjà à Paris, à Rennes, ou encore à Nantes. Les deux amis ne sont donc pas trop inquiets quant à la réussite de leur projet. "En 2013, il y avait en France entre un et deux jeux qui sortaient par jour", souligne Pierre-Henri.

Informations pratiques : Pour faire une partie à l'Amuz'Mans, il faudra compter 2,50 € par heure de jeu ou consommer une boisson par heure. À partir de ce jeudi, le bar à jeux sera ouvert de 17h à 1h du mardi au vendredi, de 14h à 1h le samedi et de 11h30 à 19h le dimanche.