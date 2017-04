Le premier "Beach Park" de France ouvre ses portes, près de Toulouse

C'est un complexe sportif d'un nouveau genre qui a ouvert ses portes début avril, à Tournefeuille, dans l'ouest toulousain : le "Beach Park". Une structure en intérieur et entièrement sur sable, qui propose la pratique de six sports. Une grande première en France.

C'est un petit coin de paradis pour les mordus de sport (et les amoureux des vacances à la plage). Depuis le début du mois d'avril, le tout premier "Beach Park" de France, complexe sportif indoor 100% sable, a ouvert ses portes à Tournefeuille, dans l'ouest toulousain. Sur quelque 2600 m² de sable et six terrains à louerpour une heure, les sportifs pourront ainsi, les pieds dans le sable, pratiquer six "beach"-disciplines : le rugby, le football, le handball, le volley le tennis et le badminton.

Deux copains du rugby à l'origine du projet

Derrière le concept du "Beach Park", on trouve Mathieu Labat, 26 ans, et Alexandre Solanelles, 27 ans, deux copains de rugby depuis l'époque du lycée. Le premier était conducteur de travaux, le second agent immobilier, mais ils n'ont pas hésité à tout plaquer pour se consacrer à leur projet. Non pas qu'ils ne se plaisaient pas dans leur métier respectif, expliquent-ils. "Mais on songeait depuis un moment à créer un complexe de rugby en salle, car rien de tel n'existe, affirme Alexandre. Au pays du rugby, c'est un peu bizarre!".

Un sable spécialement dédié à la pratique du sport

Très vite, le concept de beach rugby s'étend à d'autres sports, afin de toucher un public plus large. "Nous sommes convaincus que certains d'entre eux, comme le sand'ball ou le beach tennis, très méconnues, trouveront leurs fans, clame Mathieu. En quelques minutes, on prend le coup de main et on s'éclate ! ". Et si les clients du "Beach Park" "s'éclatent", c'est bien au sens figuré. Car le sable choisi pour recouvrir le complexe est un sable non abrasif, spécialement dédié à la pratique du sport. "C'est d'ailleurs sur ce même sable que s'entraîne le Pôle France de beach volley, au CREPS de Toulouse", fait savoir Alexandre. Coût de l'accès au "Beach Park" : 6 € par personne en heure creuse et 7,50 € aux heures d’affluence.