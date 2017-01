Le premier Dimanche de la Canebière c'est aujourd'hui!

La Canebière, la plus célèbre avenue de Marseille, est piétonne aujourd'hui, dimanche, de 9h30 à 17h30. Au programme des animations artistiques, musicales et ludiques! Et il en sera ainsi tous les derniers dimanches du mois. Objectif : faire de cette rue mythique une vitrine de Marseille.

Sur 1000 mètres, entre le vieux port et l'église des réformés, vous pourrez assister et participer à 42 événements...

Des girafes sur la Canebière

De 10h à 17h des défilés, conférences, ateliers d'art vont se dérouler dans l’espace public. Et pour ouvrir cette journée , une grande parade descendra la Canebière avec des garçons de pistes et des immenses girafes! Le spectacle est gratuit.

Tout au long de l’après-midi, vous aurez le choix entre des lectures de poésies contemporaines ou encore un rendez-vous musical place des Danaïdes.

Les nouvelles technologies seront aussi à l’honneur.

Sans oublier un marché provençal avec des produits issus d une dizaine d 'exploitations locales.

Circulation interdite

Attention cependant la circulation sera interdite sur la Canebiére et dans les rues environnantes de 9h30 à 17h30. D'importantes restrictions de stationnement sont en vigueur depuis hier, samedi.