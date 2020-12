Le premier film de Muriel Robin, réalisatrice, à voir ce lundi soir sur TF1

Muriel Robin est à l’honneur ce lundi soir sur TF1, à partir de 21h, avec la diffusion de son téléfilm "I love you Coiffure". La comédienne, originaire de Montbrison, réalise ainsi son rêve : passer derrière la caméra et devenir réalisatrice. Pour l'occasion, elle a réuni 48 acteurs autour d'elle.

La comédienne et humoriste, originaire de la Loire, Muriel Robin accomplit enfin un rêve de toujours ce lundi soir : passer derrière la caméra pour un premier film, "I love you Coiffure", qui revisite ses plus grands sketchs. Pour l'occasion, elle s'est entourée d'un casting trois étoiles.

Les plus grands sketches de Muriel Robin, portés par un casting de rêve

Tout le monde connaît évidement ses sketches à succès comme "L’addition", "Le mariage", "La visite de chantier" ou "Le répondeur", qu’elle jouait seule en scène. Dans le film, ils sont repris avec cette fois un jeu de répliques, pour leur donner encore plus d’effets. De Vanessa Paradis à Line Renaud, et Jean Reno en passant par Pierre Palmade, Charlotte Rampling, Carole Bouquet, Corinne Masiero, Mimi Mathy ou Alexandra Lamy … impossible de les citer tous ! Le dénominateur commun, c'est Muriel Robin et une histoire de confiance mutuelle : "Toutes et tous ont dit oui tout de suite, sans se poser de questions sur l'image, la promotion, etc, et ça me touche beaucoup."

A voir ses sketches ainsi joués, Muriel Robin était la première surprise : "Croyez-moi, ça fait drôle ! Quand on joue depuis 32 ans "Le mariage", par exemple, il n’y a personne en face et tout d’un coup, d’avoir quelqu’un qui répond, c’est très agréable. Et puis ça revisite le sketche !"

Même les plus grands fans de l'humoriste doivent s'attendre à être étonnés : "On va pouvoir se poser la question 48 fois de savoir qui apparaît et comparer, sourit Muriel Robin. C’est un programme unique dans son genre, dans son casting, et j’espère que qu'il va donner envie au public de la France et encore plus de Saint-Étienne de passer la soirée avec nous."

Un beau cadeau de fin d'année

Muriel Robin ne s’attendait pas à voir sa comédie programmée durant cette période un peu morose ... mais au fond, elle s’en félicite ! "Il ne pouvait pas mieux tomber, affirme la réalisatrice. Pendant deux heures, faire que le temps s’arrête, qu’on rie, qu'on se tape sur les cuisses. Il faut aussi dire à ceux qui me détestent de ne pas regarder TF1 parce que je suis dans tous les plans pendant une heure cinquante !"

Ceux qui ne m’aiment pas, ne regardez surtout pas TF1, sinon vous allez passer une très mauvaise soirée !

L'année 2021 s'annonce particulièrement riche pour Muriel Robin la réalisatrice et la comédienne : "Maintenant, je fais les choses moi-même ! s'exclame-t-elle avec fierté. C'est quand on n'attend plus les choses qu'elles arrivent... En tout cas, je suis en train d'écrire une comédie, j'ai commandé un film à Pierre Palmade, et puis j'ai aussi des tournages de prévus en février avec Arte et TF1."

Elle ne manque pas de faire un clin d'oeil à ses origines ligériennes : "Un mot particulier pour les Stéphanoises et Stéphanois : je vous embrasse un peu plus tendrement que dans les autres villes." Rendez-vous à 21h, lundi 21 décembre sur TF1 pour le téléfilm "I love you Coiffure".