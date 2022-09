Le premier Goncourt des détenus lancé à la maison d'arrêt de Nancy

Le Goncourt des détenus sera officiellement lancé vendredi 9 septembre, en même temps que le Livre sur la Place, à la maison d'arrêt de Nancy. Une première édition, qui se déroulera sur le même modèle du Goncourt des lycéens, comme nous l'a détaillé le romancier lorrain Philippe Claudel, de l'Académie Goncourt, ce jeudi, sur France Bleu Lorraine.

"Il y a une trentaine d'établissements, qui ont été sélectionnés par l'administration pénitentiaire, sur la France entière, rapporte Philippe Claudel. Des détenus, hommes et femmes vont lire les 15 livres de notre première sélection. Is vont discuter : c'est ça le but de l'opération, entre débattre et promouvoir leurs meilleurs livres à leurs yeux. Ils choisiront un délégué qui va porter ce vote à un échelon régional puis national."

Toutes les initiatives qui consistent à proposer des activités aux détenus, que ce soient des activités artistiques, culturelles, sportives, à mon avis, sont les bienvenues.

Un projet qui lui tient à cœur, lui qui a enseigné pendant une dizaine d'années dans l'établissement pénitentiaire de Nancy Charles III. "La littérature, elle peut déjà occuper une partie du temps carcéral, qui est un temps qui ne passe pas comme le temps extérieur. Elle peut aussi ouvrir le monde, comme elle le fait pour chacun d'entre nous. Aller à la rencontre d'un roman, de ses personnages, de l'histoire tissée par une ou un auteur, c'est rencontrer l'autre. Toutes choses qui enrichissent et qui enrichiront évidemment aussi celles et ceux qui participent à l'opération en prison."

L'occasion pour Philippe Claudel de revenir sur la polémique sur la compétition de karting organisée cet été dans la prison de Fresnes, dans la banlieue sud de Paris. "Il faudrait établir les choses : qu'est-ce qui permet la littérature dans les prisons, mais par le karting ? Le foot, d'accord, mais pas la natation ? Cette activité avait reçu l'aval de l'administration pénitentiaire, donc du ministère de Monsieur Dupont-Moretti. C'est un peu étrange de se choquer de ce qui a été autorisé."

Le premier lauréat du prix Goncourt des détenus sera dévoilé le 15 décembre.