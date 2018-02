Il cherche des souscripteurs pour financer un livre de photographies sur Chaïm Soutine ! Michel Le Brun est lui-même artiste (co-fondateur de l'entreprise artisanale des foulards Le Brun) et a publié en 2012 une des biographies de référence sur la vie du célèbre peintre russe. Habitant Concremiers, Michel Le Brun s'est naturellement intéressé à l'oeuvre de Soutine, artiste russe mondialement connu qui a passé 2 années de sa vie à 2 pas de Concremiers, dans la commune du Blanc, de 1926 à 1928 .

Travail de fourmi

Aujourd'hui c'est un ouvrage complémentaire que Michel Brun cherche à publier, une somme de toute les photos connues représentant Soutine. Il en existe 47 (dont 12 prises pendant les 2 années passées au Blanc). Pour celà Michel Le Brun a réalisé un minutieux travail d'enquête réussissant à dater et identifier précisément les lieux où se trouvait l'artiste sur chaque cliché permettant de préciser le regard sur la vie de Soutine et même de voir émerger une personnalité méconnue. "On le représente toujours comme un type renfermé n'aimant pas être photographié, or sur pratiquement toutes les photos où on l'aperçoit, il a un grand sourire !"

Combattre les idées reçues sur l'artiste, c'est un des objectifs de Michel Le Brun qui retrace depuis près de 30 ans le parcours de sa vie exhumant des archives inédites dans les différents lieux par lesquels il est passé. Pour lui ce nouvel ouvrage qui s'intitulerait tout simplement Soutine Photographié va permettre d'approfondir le travail effectué avec sa biographie de 2012.

Souscripteurs recherchés

Mais pour l'instant la souscription n'a pas atteint les objectifs attendus. Michel Le Brun recherche donc de nouveaux souscripteurs. Le livre est vendu au prix de 52 euros + les frais de ports (6.40 euros pour un livre/ 8.65 euros pour deux livres).

Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter l'auteur par mail : michel.lebrun.franzaroli@gmail.com

à son atelier : 09.87.34.92.36 (atelier rouge)

Mais aussi sur ses Pages facebook Michel LeBrun-Franzaroli ; Soutine lebrun-franzaroli