Le premier morceau de NRX TDP, rappeuse carolomacérienne de 14 ans, sort sur les plateformes

Elle a 14 ans et elle sort son premier titre, City, sur toutes les plateformes de streaming. Adèle, alias NRX TDP, s'est trouvée une vocation pendant les confinements.

"City", le premier single de la rappeuse calomacérienne NRX TDP est disponible sur les plateformes de streaming musical depuis ce jeudi 3 février 2022. Le clip, tourné dans un parking souterrain de Charleville-Mézières, est visible sur Youtube depuis le vendredi 4 février.

Derrière le pseudonyme de NRX TDP se cache Adèle, une jeune carolomacérienne de 14 ans qui a commencé à diffuser ses morceaux sur les réseaux sociaux à la faveur des confinements. Après avoir appris la flûte traversière au conservatoire de musique de Charleville-Mézières, après avoir chanté dans une chorale, Adèle a commencé à écrire ses propres textes à l'âge de 10 ans.

Dans l'intimité de sa chambre, elle télécharge des beats et y pose ses paroles. Timide, l'adolescente fait de la musique dans son coin. Les moqueries dont elle est la cible au collège ne l'incite pas à partager ses morceaux.

Sans le confinement, je ne sais pas si je ferais ce que je fais aujourd'hui - Adèle, alias NRX TDP

C'est en mars 2020, lorsque le premier confinement est décrété, qu'Adèle commence à publier des vidéos sur son compte Instagram. "Avant, j'avais peur de poster sur Instagram par rapport à quand je retournerai au collège", témoigne l'adolescente.

Adèle pendant le tournage de son clip "City" en novembre 2021 à Charleville-Mézières © Radio France - Alexandre Blanc

Les retours de ses premiers auditeurs sont positifs et l'encouragent à persévérer. "Il y a des rappeurs un peu plus gros qui m'ont validé", se souvient l'adolescente. La jeune fille se forge une communauté qui la conseille. Adèle monte son propre studio à la maison et travaille d'arrache-pied, tous les jours.

Lorsqu'arrive le deuxième confinement, la jeune rappeuse réinvestit les réseaux sociaux sous le pseudonyme de NRX. Elle participe à des sessions lives et se perfectionne.

Pour sortir son premier morceau sur les plateformes de streaming et sur Youtube, Adèle s'entoure de professionnels : le vidéaste Sofiane Maandi pour le clip et le studio Sans tord à Reims pour l'enregistrement.

"J'aimerais bien que ça marche, mais pas maintenant. Plus tard ! Parce que si ça marche maintenant, dans trois ans, il y a moyen que je sois oubliée", admet humblement Adèle.