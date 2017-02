Le premier musée français du jeu vidéo ouvrira le 25 février dans l'Eurométropole de Strasbourg

Le premier musée français du jeu vidéo, le musée Pixel, ouvrira ses portes le 25 février à Schiltighem, commune de l'Eurométropole de Strasbourg. Néophytes et connaisseurs pourront découvrir 40 ans d'histoire du jeu vidéo : des consoles de toutes les époques seront accessibles en libre-service.

C'est une première en France : un musée du jeu vidéo, baptisé "musée Pixel", ouvrira ses portes le samedi 25 février, au 14, rue de Lattre de Tassigny à Schiltigheim, au sein de l'Eurométropole de Strasbourg.

Les 600 mètres carrés de musée seront remplis de 25.000 pièces qui illustreront les quarante ans d'histoire du jeu vidéo, depuis les premiers pongs, sortes de ping-pongs virtuels, des années 70 aux derniers modèles de consoles à tester en avant-première dans une "gaming zone".

Si vous êtes nostalgiques de la console de votre jeunesse, il vous sera possible d'y rejouer : les salles seront agencées par ordre chronologique et des bornes de jeu seront disséminées tout au long du parcours. Le but explique Mathieu Bernhardt, responsable communication événementiel au musée Pixel, c'est de miser sur l'interactivité :

Beaucoup d'anciens modèles de consoles seront accessibles au public pour y jouer. Les adultes pourront faire découvrir les consoles de leurs jeunesse à leurs enfants ou petits-enfants".

Quant aux consoles récentes, des partenariats avec les marques seront mis en place.

Le jeu vidéo parle à tout le monde

Mathieu Bernhardt ne se fait pas de souci, le public viendra, car le jeu vidéo parle à toutes les générations :

Le rétro-gaming a le vent en poupe ! En ce moment, tout le monde ressort ses vieilles consoles pour y rejouer. Les vieux pongs ont beaucoup de succès auprès des très jeunes enfants. La force du jeu vidéo, c'est d'être intergénérationnel et d'avoir influencé d'autres arts : cinéma, bande dessinée etc. Il sera possible de le constater au sein du musée avec des expos temporaires... Et puis pas besoin d'etre un spécialiste : tout le monde connaît Mario ou Zelda aujourd'hui..."

L'entrée coûtera 9 euros pour un adulte, 7 euros pour un enfant et à terme, des abonnements et un tarif famille seront proposés.

La salle consacrée aux jeux vidéo d'arcade : toutes les machines seront jouables © Radio France - Olivia Cohen