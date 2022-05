Ce mardi 24 mai, le premier garage à vélos a été inauguré à Nancy dans le parking Joffre Saint Thiébaut. Tout est prévu pour le confort des usagers et la sécurité de ces bicyclettes, qui représentent 4% du mode de déplacement à Nancy.

Le premier parking à vélos sécurisé et tout équipé à Nancy !

Un parking nouvelle génération ouvre ses portes dans le parking Joffre Saint-Thiébaut. A côté des voitures garées, un enclos est dédié aux vélos en tout genres. Pour y accéder, il suffit d'un badge, obtenu grâce à un abonnement souscris auprès de l'entreprise Indigo de huit euros par mois. Il y a cinquante places à vélo ettrois pour ceux à assistance électriques.

Cyril Auzerman, référent mobilité à la Maison du vélo du Grand Nancy. © Radio France - Emma Dehoey

Le cycliste est choyé. Huit casiers sont disponibles, dans lesquels l'usager peut brancher sa batterie électrique, ou tout simplement se changer, en cas d'intempéries. "Un espace atelier est aussi prévu", se réjouit Charles Mahé, directeur général d’Indigo Weel, la filiale dédiée à la mobilité d’Indigo. "Tous les outils sont mis à disposition pour resserrer sa visserie. Il y a aussi une pompe à main qui permet de regonfler ses pneus."

Recharger le vélo pendant la nuit, pour être prêt pour aller au boulot ! - Cyril Auzerman, référent mobilité à la maison du vélo du grand Nancy

Dans la ville de Nancy, plusieurs emplacements pour garer son vélo sont prévus. Mais sans ces équipements supplémentaires. Alors Cyril Auzerman, qui travaille à la maison du vélo du grand Nancy accueille avec enthousiasme ce projet. "Ce cyclopark permet aux cyclistes de recharger leurs vélos électriques pendant la nuit, pour être prêt pour partir au boulot le matin !"

46% des renonceraient à la bicyclette renonceraient par crainte du vol

"Le dernier frein au vélo, c'est la peur du vol", alerte Charles Mahé, directeur général d’Indigo Weel. Selon ce spécialiste du stationnement, ils seraient 46% à renoncer à ce mode de transport, craignant de se le faire voler. En tant que cycliste, Cyril Auzerman partage cette inquiétude : "Ce n'est pas le tout d'avoir des aménagements et des pistes cyclables partout dans Nancy. Mais s'il n'y a pas d'offre sécurisée pour attacher son vélo, alors ça pose un réel problème. C'est d'autant plus vrai avec l'avènement des vélos à assistance électrique qui valent facilement plus de deux mille euros."

Ce park à vélo sera accessible aux futurs adhérents dès le 1er juin 2022.