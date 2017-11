Le premier Burger King ouvre en Dordogne

Un premier restaurant de la chaîne américaine de fast food "Burger King" va ouvrir ce mercredi en Dordogne, sur la zone commerciale de Trélissac, près de Périgueux. Ce lundi, quelques centaines de Périgourdins ont pu le tester en avant première

Les fous de burgers à l'américaine vont être comblés. Burger King la chaîne venue des USA, va ouvrir son tout premier restaurant en Dordogne ! Ce sera ce mercredi à 11h. Il sera installé à la place de l'ancien Quick, sur la zone de la Feuilleraie, tout près du Leclerc de Trélissac.

Un burger Whooper de Burger King © Radio France - Antoine Balandra

94 personnes au total vont y travailler dont 79 recrutées localement pour l'occasion. L'objectif : servir environ entre 1000 et 1500 couverts par jour dans une salle de 400 mètres carrés avec 166 places assises.

Les travaux ont duré trois mois pour faire disparaître le Quick, et le transformer en Burger King.

Premier service test pour le Burger King de Trélissac © Radio France - Antoine Balandra

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Périgourdins invités à tester le fast food en avant première étaient conquis.

"Je connais bien Burger King, j'y allais à Limoges, c'est vraiment sympa" dit Anthony, un Périgourdin

La spécialité de Burger King : tout préparer à la commande, ce qui mobilise plus de personnel en cuisine et en salle. La chaîne dit aussi tout préparer en frais, et tout faire à la main :

"Nous coupons les tomates et taillons les oignons manuellement, chaque matin" dit le franchisé Thierry Gauche

"L'autre spécialité, c'est la viande, cuite à la flamme, ce qui lui donne un léger goût de barbecue" explique le patron du restaurant de Trélissac. Le magasin de Trélissac est le premier de Dordogne, le 12e en Nouvelle Aquitaine et le 190e en France.