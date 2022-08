Le premier salon de la bécasse réunit des passionnés à l'hippodrome de Mont-de-Marsan

Le premier salon de la bécasse ouvre ses portes ce week-end à l'hippodrome de Mont-de-Marsan. Une cinquantaine d'exposants, commerçants et associations se réunissent jusqu'à ce dimanche soir pour tout savoir sur cet oiseau migrateur et sauvage à très long bec qui se chasse de novembre à février.

Bien chercher et avoir un bon chien de chasse

Le volatile n'est pas si facile à chasser, tant et si bien que certains en font leur spécialité. "Je chasse exclusivement la bécasse, raconte Pascal, le béret vissé sur la tête. Ce quinquagénaire originaire de la commune de Campagne, dans les Landes, a plus de vingt ans d'expérience. On ne les trouve pas dans des endroits communs, il faut les chercher, c'est un oiseau très malin... Et puis on les entend mais on ne les voit pas."

Les bécasses aiment se cacher dans les futaies et les épais taillis, et leur plumage brun leurs permettent de se fondre dans leur environnement naturel.

Ce samedi, plus de 2.000 visiteurs venus de toute la France ont découvert le salon de la bécasse à Mont-de-Marsan © Radio France - Léonie Cornet

Sur le salon de la bécasse, les chasseurs préfèrent garder leurs petits secrets pour trouver le précieux volatile. Mais le plus important pour trouver la perle rare selon Patrick, c'est d'avoir un bon chien. "Sans le chien, vous n'êtes rien du tout, et il faut savoir lui faire confiance, explique-t-il. C'est lui qui cherche la trace de l'animal, qui tente de le débusquer. Quand on trouve une bécasse et qu'on réussit à la prélever, c'est un vrai bonheur ! Pour moi, c'est LE gibier."

Les races de chiens conseillées pour chasser la bécasse sont les setters anglais ou irlandais, ou bien les pointers ou cockers. Dans tous les cas, il est mieux de privilégier un "chien d'arrêt", c'est à dire un chien qui trouve le gibier avec son flair puis qui l'arrête.

Les Landes propices pour chasser la bécasse

Contrairement à bien d'autres animaux, la chasse à la bécasse des bois se pratique surtout seul ou bien à deux, et toujours accompagné de son compagnon à quatre pattes.

Et même si on trouve des bécasses partout en France, les Landes seraient une zone plutôt propice d'après Régis Hargues de la fédération départementale de chasse. "C'est une chasse qui est très ancrée dans le sud-ouest, et notamment dans le département des Landes, parce que nous sommes sur le couloir migratoire de cet oiseau. Les Landes sont une terre de chasse à la bécasse"

Il faudra attendre le mois de novembre pour espérer trouver ces oiseaux dans les forêts landaises. En attendant, le salon de la bécasse ce tient jusqu'à ce soir 18 heures à l'hippodrome de Mont-de-Marsan. L'entrée coûte 5 euros.

Ce samedi, 2.000 visiteurs venus de toute la France sont venus découvrir le salon de la bécasse. Chaque année, environ 30.000 bécasses sont chassées dans le département.