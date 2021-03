Le Président, BD de politique-fiction ?

l'Isérois Morgan Navarro est l'auteur, avec un spécialiste de la communication politique, d'une bande-dessinée intitulée "Le Président", qui place Cyril Hanouna comme seul rempart à Marine Le Pen à la prochaine présidentielle !

Le dessinateur isérois Morgan Navarro était ce vendredi matin l'invité de France Bleu Isère à 7h45 pour évoquer "Le Président" (Les Arènes BD). Une bande dessinée dont le scénario a été écrit par le spécialiste de la communication politique Philippe Moreau Chevrolet. Une histoire dans laquelle l'animateur de C8, adoré ou détesté, Cyril Hanouna, s'immisce dans la prochaine élection présidentielle.

Hanouna "animal politique" ?

A l'origine il y a, raconte Morgan Navarro, "mon comparse Philippe Moreau Chevrolet qui a été un jour invité sur le plateau de TPMP (Touche pas à mon poste). Je ne sais plus pour quelle histoire, mais il a pu le rencontrer et il a senti un charisme qui ressemblait vraiment à celui d'un politique. Il a vraiment ressenti la poignée de main, le toucher, etc. Donc il s'est dit après, en discutant avec des amis, qu'il y a vraiment quelque chose. C'est quelqu'un de politique. C'est un être politique, un animal politique".

Deux mondes qui se rencontrent

L'histoire de cette BD, "Le Président" c'est celle d'un conseiller en communication qui travaille dans une agence du groupe Bolloré (à qui appartient également C8). Un cador dans son métier qui est appelé un jour par le grand patron pour conseiller une personnalité. Loin d'Emmanuel Macron ou d'autres personnalité politique puisqu'il s'agit de conseiller donc Cyril Hanouna. A la base "pour améliorer son image". "C'est ce qui m'a intéressé aussi dans cette histoire, raconte Morgan Navarro, c'est le côté rencontre de deux univers complètement différents. Lui, au début, Julien, qui pense, qui rêve à l'Elysée ou à Matignon, etc. Il ne connaît même pas Cyril Hanouna. Il ne sait pas qui c'est. Il n'a jamais vu une émission de TPMP". Et le grand communiquant est d'ailleurs de prime abord affligé de ce qu'il voit.

Un scénario possible ?

Mais avec le côté qui peut être agaçant et "franchouillard" d'Hanouna, cette BD montre aussi une certaine authenticité chez lui. "Il a été le premier qui a invité les gilets jaunes sur son plateau, etc. C'est quelqu'un qui est très populaire" explique le dessinateur, qui s'est rendu sur le plateau de C8 pour la promo. Le côté sympa "c'est ce que Philippe a avancé dans le scénario" mais "quand on rencontre l'animateur effectivement, on sent ce côté là, très généreux". "Après, à savoir si c'est si c'est vrai en privé, je ne sais pas" conclu Morgan Navarro.

Quant à savoir si Cyril Hanouna eut un jour vraiment être en face de Marine Le Pen ? "C'est la question de la bande dessinée. Tout peut arriver on va dire".