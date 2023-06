Le président du Tours Volley-Ball, Bruno Poilpré, démissionne

L'histoire d'amour s'arrête là entre le Tours Volley-Ball et Bruno Poilpré. Le président du club, en poste depuis janvier 2021, démissionne. Une information révélée par nos confrères de France 3 Centre-Val de Loire et qui a été confirmée à France Bleu Touraine, par l'intéressé, ce jeudi 1er juin.

Après une saison 2022-2023 presque parfaite, marquée par un doublé Coupe de France-championnat et une belle performance en Ligue des Champions - élimination en barrage d'accès aux quarts de finale -, Bruno Poilpré explique que le club "a besoin d'un président qui est là à 100%". Or, c'est de plus en plus incompatible avec son agenda. Le chef d'entreprise de 58 ans est à la tête du groupe Roulliaud, spécialisé dans le BTP, un secteur en souffrance depuis la crise du Covid-19. "Vous n'êtes pas sans savoir que c'est très difficile pour le bâtiment actuellement, dit-il. J'ai un groupe de 300 personnes qui va fêter ses 70 ans d'existence en septembre. Il faut que je sois auprès de mes collaborateurs."

"Fatigué" par le désengagement des collectivités locales

Mais ce n'est pas la seule raison à ce départ. Bruno Poilpré se dit "fatigué" par le désengagement des collectivités locales. L'an dernier, la Région avait décidé de ne plus donner la subvention de 120.000 euros au professionnel pour, à la place, verser 80.000 euros au centre de formation. Et l'effet boule de neige s'est poursuivi. "Il y a 10 jours, Tours Métropole nous a annoncé qu'elle allait baisser son engagement de 25.000 euros [NDLR : de 225.000 à 200.000 euros], ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je dois sans cesse harceler les collectivités pour ne pas qu'elles oublient, ça devient lassant."

Une masse salariale abaissée de 180.000 euros pour tenir le budget

Hormis le conseil départemental d'Indre-et-Loire qui maintient sa subvention annuelle de 200.000 euros et, dans une moindre mesure, la mairie, qui a décidé de faire un petit geste financier avec la belle saison 2022-2023, Bruno Poilpré se sent abandonné. "Je trouve qu'il y a une forme d'injustice, estime-t-il. Il n'y a aucune reconnaissance pour ce qu'a fait le club. Un doublé Coupe de France-championnat, c'est énorme. On parle de Tours dans les médias nationaux. Ce club, c'est une pépite. On se doit de le protéger. Heureusement que les partenaires privés sont là." Ils représentent 50% du budget du club, mais sont exposés, eux aussi, à la conjoncture économique difficile.

D'ailleurs, pour construire son budget pour la saison prochaine, le Tours Volley-Ball a dû réduire la masse salariale de 180.000 euros et se séparer de plusieurs joueurs majeurs, pour les remplacer notamment par des jeunes en devenir. Un pari risqué. "Et ce n'est pas tout, je me pose la question aussi de savoir si le club aura les moyens financiers de disputer la Ligue des Champions, poursuit Bruno Poilpré. Les frais d'engagement, c'est 35.000 euros. Auxquels il faut ajouter les frais de déplacement. Cette année, ça nous a coûté 125.000 euros." En attendant l'élection de son successeur, le manager Pascal Foussard, va assurer l'intérim.