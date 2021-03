Le Printemps de Bourges 2021 annule ses deux concerts de rap

A cause de la crise sanitaire, le Printemps de Bourges est contraint d'annuler les deux concerts de rap prévus les 5 et 6 mai, à la Halle au Blé.

Nouveau coup dur pour le Printemps de Bourges qui ouvre traditionnellement la saison des festivals. Après l'annulation des concerts prévus au W, pour cause de jauge sanitaire inapplicable, il est contraint de renoncer à organiser les concerts de rap prévus les 5 et 6 mai à la Halle au Blé.

"Pour une esthétique rap, on imaginait mal 5.000 personnes assises. Et puis de toutes façons, on avait déjà vendu trop de billets pour assurer une distanciation dans la salle" explique Boris Vedel, le directeur du Printemps de Bourges.

Le festival s'attendait à devoir annuler ces deux dates du Rap2Dayz et précise que tous les billets seront remboursés sur demande, via le site du Printemps de Bourges.

Pour autant, le festival reste confiant quant à l'organisation de l'édition 2021 : "Bien sûr qu'on y croit ! Les conditions ont été posées, ca veut dire que les autorités voient un retour au possible..." espère Boris Vedel.

Boris Vedel, président du Printemps de Bourges Copier

Le festival doit débuter le 4 mai.