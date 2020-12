Le Printemps de Bourges 2021 confirmé mais sans le W

C'est le W qui accueille généralement les vedettes les plus connues. Alain Souchon, Rita Mitsouko et tous les concerts, prévus l'an dernier au W, et qui étaient reportés en 2021, sont donc annulés. Vous pouvez vous faire rembourser les places jusqu'au 30 avril.

Boris Vedel, directeur du Printemps de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

En revanche, les concerts de moins de 4.000 spectateurs auront bien lieu du 4 au 9 mai. En annulant les concerts les plus risqués, Boris Vedel, directeur du Printemps de Bourges, espère conforter l'édition 2021 : " Les spectacles qu'on annule, ceux du W, avec une jauge maximale de 10.000 spectateurs apparaissent aujourd'hui trop risqués. les pouvoirs publics nous le font comprendre. On a pu échanger également avec d'autres festivals et on s'aperçoit que le début du mois de mai, c'est encore trop tôt. _On ne peut pas jouer le printemps sur un pari à pile ou face_. L'idée, c'est donc de s'affranchir de ces spectacles très grands formats pour nous permettre à partir du page quasiment vierge de reconstruire un Printemps. On annoncera l'affiche le 9 février avec plein de belles surprises. On essaiera de monter en volume, si la situation le permet. Il y aura autant de spectacles en 2021. Pourquoi pas des grands formats à nouveau, si c'est possible. Surtout, plus rien ne nous empêchera de réfléchir librement. "

Le W ne sera pas monté pour l'édition 2021 du Printemps de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Les organisateurs, par cette décision, garantissent donc la tenue du festival. Ils adressent un message positif aujourd'hui aux artistes et aux professionnels du spectacle. Le W, et sa capacité jusqu'à 10.000 spectateurs, assurait pourtant la notoriété grand public du Printemps de Bourges, la caisse de résonance, et permettait d'engranger des recettes : " Cela, c'est une problématique économique, mais le printemps ce n'est évidemment pas que cela " assure Boris Vedel. " On a tendance à réduire le Printemps au W, et à ses grands artistes. Ce n'est pas cela le Printemps de Bourges. Notre festival, c'est toutes les salles, tous les artistes, les concerts gratuits et payants. C'est cela qui fait le Printemps. Et rien ne nous empêche de reprogrammer les artistes du W dans des salles plus petites. Ce serait d'ailleurs très marrant et étonnant. L'édition 2021 sera peut-être celle où tout renaît."

Le Printemps de Bourges veut jouer la carte de la sécurité en 2021 © Radio France - Michel Benoit

Toutes les créations prévues l'année dernière, sont bien reportées, elles, à 2021 : la célébration du premier album de Portishead en la cathédrale St-Etienne, ou encore l'hommage de Prince, par Jeanne Added, notamment. Le concert d'Ayo à l'abbaye de Noirlac est également maintenu. La programmation sera annoncée le 9 février.