Le Printemps de Bourges aura bien lieu... mais en ligne !

C'était le 1er festival à annuler sa tenue à cause de l'épidémie de Coronavirus. C'est aussi le 1er à faire contre mauvaise fortune bon coeur ! Le Printemps de Bourges qui devait se tenir du 21 au 26 avril va proposer une semaine de spectacles sur son site et les réseaux sociaux.

"Il ne peut y avoir de Printemps sans Printemps de Bourges". C'est le constat du directeur du Printemps de Bourges, Boris Vedel. Le festival a été le premier à annuler ses concerts à cause du coronavirus. Mais les organisateurs ont choisi d'être résiliants et de proposer un festival virtuel qui se tiendra aux mêmes dates que prévu : du 21 au 26 avril.

Un Printemps de Bourges "rêvé"

Ce que propose Boris Vedel, c'est un festival tel qu'on aurait aimé qu'il soit, imaginé et conçu par les artistes confinés.

"C'est une carte blanche laissée à nos artistes"

En clair, chaque artiste disposera d'une marge de manoeuvre quasi infinie pour proposer un spectacle depuis leur lieu de confinement, explique Boris Vedel : "C'est une carte blanche laissée à nos artistes. On va voir ce qui va se passer. Vidéos, dessins, poèmes, journaux intimes, chroniques... les festivaliers pourront aussi participer et nous envoyer leurs créations qui seront, comme on le fera avec celles des artistes, diffusées sur les réseaux sociaux et le site du Printemps de Bourges."

Ainsi, Boris Vedel veut réaffirmer l'ambition du festival : "Plus que jamais, festival précurseur et novateur, le Printemps créée donc un espace numérique infini pour réaffirmer sa raison d’être depuis 1977, celle de faire de la création artistique le moteur de nos émotions humaines." écrit-il dans un communiqué.

Certains artistes ont déjà répondu présents

La liste complète des artistes participants ne sera révélée que jeudi prochain, le 16 avril. Mais certains ont déjà promis d'être au rendez-vous : Ayo, les Rita Mitsouko, Tryo..."On espère avoir toute la programmation initiale du Printemps de Bourges", déclare Boris Vedel.

Le programme finalisé du festival sera connu le lundi 20 avril. Les festivaliers ayant acheté un billet pourront se faire rembourser le 1er juin.