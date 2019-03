Le Printemps de Bourges débarque dans les écoles du Cher

Des partenariats existaient déjà avec les collèges et les lycées, mais c'est la première fois qu'une artiste vient en résidence durant une semaine dans deux écoles du département. C'est l'ambition du Printemps de Bourges : s'inscrire toujours plus dans son territoire.

Une artiste de Hip-Hop apprend toute cette semaine à des enfants de Morthomiers et de Trouy à écrire une chanson. Tracy de Sa a remporté les Inouïs de Bourges l'année dernière, catégorie Hip-Hop. Cette chanteuse, danseuse, auteure, interprète se rend chaque jour dans ces deux classes de CM1 et CM2. Les enfants ont écrit leurs propres textes sur le thème de l'Europe, qui sera au centre de cette édition 2019 du PDB. Toute la difficulté, c'est de comprendre la mécanique du HIP-Hop : " Souvent, on a tendance à dire que les rappeurs sont autodidactes et qu'on n'aurait pas de connaissances musicales, explique Tracy de Sa. Alors qu'en fait, on a besoin de bien comprendre la musique pour mettre sa voix dessus. J'explique aux enfants comment placer le refrain, les couplets, comment répartir le flot. Je leur explique le principe des punch-lines, ces phrases qui ont plusieurs sens. Le but, c'est d'être créatif."

" Là, les enfants sont en train de poser des syllabes sur une production libre de droits sur internet. Ensuite, ils placeront leurs propres paroles en jouant sur le rythme décrit Isabelle Renard, enseignante à l'école de Trouy Talleries. Je pense que l'enrichissement qu'il vont en avoir, sera plus bénéfique que ce qu'on aurait pu faire en français, en maths... mais on en fait quand même puisqu'il faut compter les temps dans la musique, travailler le vocabulaire pour la chanson qu'ils doivent écrire. "

Des enfants emballés par le projet à l'image de Lenny, Lola et Roxanne : " C'est bizarre de rencontrer une star comme Tracy. Elle monte sur scène, on l'applaudit ! Elle est gentille parce qu'elle est venue pour nous. Ca nous fait découvrir plein de choses, c'est magique pour moi. Ca fait bizarre de créer des chansons avec elle."

Tracy de Sa sortira son premier album en avril, la chanteuse avait participé aux sélections pour représenter la France à l'eurovision avec son titre "Por a Qui" écrit en français, espagnol et anglais. Et vendredi après-midi, les élèves de Morthomiers et de Trouy se produiront sur la scène du conservatoire de Bourges.