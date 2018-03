Bourges, France

Les Inouïs du Printemps de Bourges dévoilent leur sélection finale 2018. Les Inouïs, c'est un dispositif national de repérage de nouveaux talents musicaux. On leur doit notamment la découverte, ces dernières années, de groupes comme Christine and the Queens, Jeanne Cheral, Chinese Man, Fauve, Radio Elvis, et même Zebda (du temps où le tremplin ne s'appelait pas encore Les Inouïs).

Le groupe "Angle Mort et Clignotant", originaire d'Orléans. - © Nicolas Témieau

Cette année, 33 groupes ou artistes sont sélectionnés, répartis en 5 catégories musicales (électro, pop, chanson, rock...). Parmi eux, 2 groupes originaires de la région Centre : ce n'était plus arrivé depuis 2006 !

"Angle Mort et Clignotant" et "Péroké" représenteront la région Centre

Sur la scène des Inouïs, on trouvera cette année les Orléanais de "Angle Mort et Clignotant", un groupe mi-rap mi-techno qui file la métaphore automobile jusqu'au bout, avec des titres comme Le permis ou Conduite accompagnée :

L'autre groupe qui représentera la région Centre est tourangeau et s'appelle Péroké. Il se présente comme un "duo live machine" et revendique un mélange de sonorités électriques et de groove éthiopien.

Le duo tourangeau "Péroké" - © Mathieu Fays

Les 33 groupes sélectionnés seront sur la scène du 22 d'Auron tout au long du festival. Les deux prix, le prix du jury et le prix du Printemps de Bourges, seront remis le samedi soir, le 28 avril. Avec à la clé pour les vainqueurs, entre autres, une place dans la programmation de plusieurs festivals en France et au Québec.

La sélection complète des Inouïs du Printemps de Bourges 2018 :

HIP HOP :

L’Ordre du Périph (Ile-de-France)

Lord Esperanza (Ile-de-France)

Tracy de Sá (Auvergne-Rhône-Alpes)

Apollo & Scryss (Auvergne-Rhône-Alpes)

Angle Mort & Clignotant (Centre)

Wilko & NDY (PACA)

ROCK / POP

Ian Caulfield (Grand-Est)

Truckks (Bourgogne-Franche-Comté)

Gothking (Ile-de-France)

La Pietà (Occitanie)

Princess Thailand (Occitanie)

The G (Corse)

Tample (Nouvelle Aquitaine)

POP / HIP HOP / ELECTRO

Flèche Love (Suisse)

Edgär (Hauts-de-France)

Juicy (Belgique)

Degree (Pays de la Loire)

Afrodite (Pays de la Loire)

Kroy (Québec)

CHANSON

Aloïse Sauvage (Ile-de-France)

Oré (Ile-de-France)

Malik Djoudi (Nouvelle-Aquitaine)

Novembre (Nouvelle-Aquitaine)

Terrenoire (Auvergne-Rhône-Alpes)

Posterboy Machine (Grand-Est)

Claire Faravarjoo (Grand-Est)

ELECTRO

Apollo Noir (Ile-de-France)

Saro (Bretagne)

Brook Line (Normandie)

Azur (Haut-de-France)

Parquet (Auvergne-Rhône-Alpes)

Péroké (Centre)

Dampa (Nouvelle-Aquitaine)