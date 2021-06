Le Printemps de Bourges donne rendez-vous du 19 au 24 avril 2022

Boris Vedel a le sourire après cette édition 2021 du Printemps de Bourges qui marquait le retour du public dans les salles de concerts. Le directeur du festival berruyer confie son bonheur. "Je me sens extrêmement heureux, j'ai l'impression que tout le monde autour de moi l'était. Les artistes étaient chamboulés de revenir sur scène. Et puis de voir tous ces sourires dans le public, ça donne du baume au cœur", indique Boris Vedel au micro de France Bleu Berry.

Déjà focalisé sur l'édition 2022 du Printemps !

Il retient plusieurs temps forts et particulièrement la présence sur scène des artistes après des mois de culture à l'arrêt. "Beaucoup n'avaient pas joué depuis des mois comme Jean-Louis Aubert. Et puis pour les jeunes artistes, ils ont souvent fait leur premier concert. Ils ont eu peur de ne pas pouvoir faire ce métier pendant quelques mois. Monter sur scène, c'est le principal pour eux", souligne le directeur du Printemps de Bourges.

En avant-première pour France Bleu Berry, Boris Vedel annonce les dates du Printemps de Bourges l'an prochain. Le festival se tiendra du 19 au 24 avril 2022 et retrouvera donc sa place pendant les vacances de printemps. Cette année, le Printemps de Bourges a expérimenté des nouveautés comme l'installation d'une "live zone" pour suivre certains concerts sur écran géant. Il n'y en aura pas l'an prochain. L'espoir est que la situation sanitaire face à l'épidémie de Covid-19 permette de ne plus avoir de jauges limitées dans les salles de spectacles. Mais des animations dans la ville sont prévues. "On a déjà commencé la programmation pour l'édition 2022. Et puis il y a des choses qu'on a pu voir cette année et qui préfigurent un peu ce qu'on veut faire l'an prochain : un festival qui retourne dans le cœur de ville de Bourges. Comme ce Village du Printemps où près de 15 000 personnes sont venues toute la semaine", précise Boris Vedel.