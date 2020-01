Le printemps de Bourges joue plus que jamais la carte de la création

Bourges, France

On connaissait déjà les vedettes qui joueront sur la grande scène du W : M, Souchon, Tryo, Philippe Katerine, the Avener ou encore Rita Mitsouko et Matt Pokora... Mais le printemps de Bourges, et c'est ce qui le différencie des autres festivals, c'est avant tout la découverte et la création. Pas moins de cinq créations cette année dont une en la cathédrale St-Etienne : un hommage au premier album culte du groupe britannique Portishead "Dummy" dont on célèbre les 25 ans. Les chansons seront revisitées entre autres par Lou Doillon, et Victor Solf (du groupe Her), sous la direction musicale de Yan Wagner : " Avec ces créations on va explorer bon nombre de répertoires, se réjouit Boris Vedel, directeur du Printemps de Bourges. On va aller de Portishead à Boris Vian, en passant par Prince grâce à Jeanne Added qui va reprendre ses chansons, piano-voix. Ce sera le cinquième fois que Jeanne viendra à Bourges en quatre ans. C'est presque devenu un jeu entre nous et on est ravi qu'elle ait encore un peu de temps à nous consacrer, malgré la formidable carrière qu'elle mène, avec sa victoire de la musique l'an dernier notamment. Je suis aussi très fier d'accueillir le rappeur Disiz et le producteur électro Boston Bun pour une date unique. La rencontre entre deux univers, le rap et l'électro. Cela ne pouvait se faire qu'avec Disiz ! Je suis également très heureux que notre festival soit certifié cette année sur le plan éco-environnemental. On met en oeuvre une trentaine d'actions. Cela va dans le sens de notre époque."

Retour du festival en la cathédrale de Bourges pour un hommage à Portishead © Radio France - Michel Benoit

Une édition qui s'annonce éclectique et foisonnante, une fois de plus. Brigitte Fontaine qui vient de sortir un nouvel album, à 80 ans, sera là. Renan Luce donnera le coup d'envoi du festival, le mardi soir sur la scène gratuite de Séraucourt. Le printemps qui investira également le palais Jacques Coeur pour le faire groover : " On va dédoubler le palais Jacques Coeur, détaille Jean-Michel Dupas, directeur artistique du festival. Le premier étage en début de soirée sera consacré à des Folk sessions et le rez-de-chaussée accueillera en deuxième partie de soirée, une scène soul. C'est en pleine explosion en ce moment à Londres. Il y a plein de petits clubs qui ont fait émerger une scène new soul qui mélange soul, funk, et jazz. C'est donc l'idée ici, avec des sets d'artistes et un bar dans la cour du palais dont l'entrée sera gratuite à partir de 19H00. Les sets musicaux seront eux payants. On va faire groover les pierres. " Le printemps de Bourges qui lancera comme chaque année, la saison des festivals en France.