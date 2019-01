Le Printemps de Bourges organise un stage musiques actuelles

Bourges, France

Les talents sélectionnés pourront se former sur sept jours, répartis en trois sessions de début mars à fin avril. Ils toucheront à peu près à tous les domaines de création d'une chanson, explique Philippe Macé, directeur du conservatoire de Bourges : " Il s'agit de mettre les jeunes en situation. D'abord travailler vocalement, écrire des textes, comment arranger une chanson. Où mettre le rythme de la batterie, un riff de guitare. Comment vocalement se situer. Il y a beaucoup de choses à maîtriser."

Le musicien Nosfell encadrera ce stage de perfectionnement musiques acteulles à Bourges - Nosfell

Ce stage sera encadré par un artiste complet, connu pour avoir su créer un vrai univers : Nosfell. Le printemps de Bourges veut ainsi poursuivre son ancrage en Berry et surtout confirmer sa vocation de premier dénicheur de talents en France. Son directeur, Boris Vedel : " J'espère que parmi ces stagiaires, il y aura des futurs Inouïs (ndlr : jeunes talents récompensés chaque année par le festival). L'idée, c'est d'accompagner ces jeunes artistes tout au long de leur parcours d'éclosion, parce que c'est un vrai métier. Il faut savoir écrire et composer mais aussi avoir la bonne approche de la scène. Apprendre à arranger un morceau, maîtriser la communication. Tout cela, ça fait partie du cursus sur lequel on a envie de travailler."

Les partenaires à l'origine de ce stage à Bourges : conservatoire, festival et ville. © Radio France - Michel Benoit

Pour candidater, il faut être âgé de 16 à 26 ans : " Aujourd'hui, il y a tellement de jeunes qui créent chez eux, dans leur chambre ou leur garage, grâce à la musique assistée par ordinateur, détaille Frédéric Charpagne, adjoint au maire de Bourges, c'est une réalité de la musique et ça ne peut que faire partie de l'ADN de ce conservatoire de Bourges, ville qui abrite le premier festival de France, donc cette alliance est une évidence." Cette formation est gratuite, seuls les frais d'hébergement et restauration restent à la charge des stagiaires. Il n'y a qu'une dizaine de places et il faut faire vite. Les inscriptions seront closes le 8 février. Les candidatures sont reçues par mail (crd18.musiquesactuelles@gmail.com). Vous devez exposer votre projet artistique (5 lignes) , votre parcours et surtout joindre un lien Youtube ou Soundcloud permettant de visualiser votre performance.