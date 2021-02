Le Printemps de Bourges pas totalement soulagé, après les annonces de Roselyne Bachelot

Les festivals pourront avoir lieu cet été mais assis, avec une jauge inférieure à 5.000 spectateurs et en plein air. Des signes encourageants, même si toutes les questions sont loin d'être réglées pour le Printemps de Bourges dont les concerts se font en salles... Pour Boris Bedel, son directeur, il reste encore une question essentielle à laquelle le ministère n'a pas encore répondu : " Ca avance, mais on n'est pas encore complètement soulagés " déclare Boris Vedel. " Le ministère vient de définir un cadre, mais il manque encore le plus important : un agenda. Quand est-ce qu'on pourra rouvrir les salles de concert avec du public ? " Le Printemps de Bourges doit démarrer le 4 mai, le compte à rebours est déjà enclenché : " Il y a urgence puisqu'on est censé retrouver le public dans huit petites semaines " alerte Boris Vedel. " Si on nous permet d'ouvrir les portes seulement trois jours avant, ça risque d'être compliqué."

Boris Vedel, directeur du Printemps de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Tout cela dépendra évidemment de l'évolution de la pandémie. Le Printemps de Bourges s'adaptera, quoi qu'il arrive mais cela n'ira pas jusqu'à des concerts en plein air, prévient Boris Vedel : " On va revoir le périmètre du festival avec des jauges réduites mais on a vraiment travaillé sur une programmation au plus près de la création. L'écrin des salles, c'est vraiment ce qui va le mieux pour ces spectacles. C'est vrai que c'est l'une des signatures du Printemps de Bourges. Pour l'instant, on n'a donc pas envisagé d'option plein air pour ces artistes. En tout cas pas pour l'instant et en mai. Ca ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres choses plus tard." Roselyne Bachelot a appelé le maire de Bourges, jeudi soir. C'est plutôt bon signe : " Bourges, c'est le festival qui lance la saison des festival et en plus, il est prévu d'y organiser les états généraux des festivals. Ca sera donc une destination importante pour la ministre. Il faut peut-être voir dans cet appel téléphonique un signe fort du politique, du gouvernement qui est sensible à des appels du pied de plusieurs élus en France qui rappellent que la culture est aussi une activité essentielle." L'état s'est engagé à débloquer les aides nécessaires pour les festivals qui ne pourraient pas se tenir normalement. Un pis aller pour le monde de la culture...