Le Printemps de Bourges retransmis sur écran géant

Jean-Louis Aubert donnera le coup d'envoi le mardi ; Alain Souchon et Tryo, clôtureront le festival le dimanche, mais seuls les plus rapides ont pu acheter des places. Les organisateurs ont donc décidé pour toucher plus de monde, d'installer un écran géant de 30 m2 sur la place Cujas, sur lequel, les concerts seront retransmis : une live-zone, sur le même principe que les retransmissions de matches de foot : " Les places pour les concerts sont parties en quelques minutes " explique le directeur du Printemps de Bourges, Boris Vedel. " On a tout de suite regretté que tellement de gens ne puissent pas accéder aux concerts qu'on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Je remercie l'agglomération de Bourges qui a tout de suite accepté l'idée de nous aider à mettre un écran géant sur la place Cujas. On voulait vraiment partager la musique, l'esprit du printemps coûte que coûte ! Les artistes ont également donné leur accord et la musique va donc sortir du palais d'Auron."

Yann Galut, maire de Bourges, Boris Vedel, directeur du Printemps de Bourges et Irène Félix, présidente de l'agglomération de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

L'accès à cette live-zone sera gratuit, mais il faudra réserver sa place par internet (sur le site du Printemps de Bourges à partir de ce vendredi 4 juin, 15H00) , histoire de ne pas dépasser les 1000 personnes chaque soir. A 23H00, couvre-feu oblige, la place Cujas devra être vide : " Les gens sont raisonnables " estime Boris Vedel. " Cela fait quand même 18 mois qu'on est habitué à faire la queue. On mettra du personnel de médiation pour organiser le flux. Il ne devrait pas y avoir de problème. On a également noué un partenariat avec l'Agence Régionale de Santé. Il y aura des équipes de médiation et de testing sur l'ensemble du festival et dans la ville."

La Gargouille, bar-restaurant, est prête à accueillir des musiciens sur sa terrasse, comme d'autres établissements de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Les concerts du palais d'auron seront également retransmis dans les enceintes des rues du centre ville. Beaucoup de bars et de restaurants, cette année, ont renoncé à organiser des concerts, mais la Gargouille et quelques autres laisseront leurs portes ouvertes aux musiciens : " C'est vrai que cette année, on était plus préoccupé par les conditions de réouverture que sur la préparation d'une programmation de concerts " reconnait Laurent Vernin, patron de la Gargouille. " Mais on saisira l'opportunité, si des musiciens se présentent, on les accueillera volontiers pour qu'ils jouent sur notre terrasse. Ils seront les bienvenus." Un village " Demain le Printemps ! " sera également installé devant la cathédrale pour mettre en avant certaines initiatives du territoire. Il ya aura aussi un bar guinguette et une sonorisation Dj.