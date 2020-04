Le Printemps de Bourges reviendra du 4 au 9 mai 2021

La 45e édition du Printemps de Bourges aura lieu du 4 au 9 mai 2021. L'information a été dévoilée par Boris Vedel, le directeur du festival berruyer. Les organisateurs promettent "une édition encore plus surprenante". À ce moment-là, on espère que l'épidémie de Covid-19 ne sera plus qu'un lointain souvenir. Une épidémie qui aura bousculé l'édition 2020. L'annulation des concerts a obligé les organisateurs et toutes les équipes du Printemps à mettre sur pied un festival imaginaire sur les réseaux sociaux.

"Vous avez tous permis, à votre manière et avec votre sensibilité, la mise en valeur des fondamentaux du festival : la créativité et la transmission, vecteurs de dialogue et de partage", remercie le Printemps de Bourges sur Twitter.