Printemps de Bourges : un village dédié à la jeunesse et au développement durable au pied de la cathédrale

Bourges, France

Fidèle à son engagement social, éducatif et écologique, le festival du Printemps de Bourges va proposer cette année un nouvel espace consacré à la jeunesse et au développement durable. Le Village "Demain le Printemps" sera installé au pied de la cathédrale, tissant un nouveau lien entre la place Séraucourt et les Rives d'Auron, les deux autres lieux de l'événement culturel.

"On va amener une salle de spectacle au pied de la cathédrale et dans laquelle on va pouvoir faire des concerts, notamment pour le jeune public, mais aussi des conférences, des ateliers de danse, de chant, de dessin", raconte Boris Vedel, le directeur du Printemps de Bourges. Un lieu qui doit comprendre un chapiteau, des stands d'associations ou d'entreprises et même de quoi manger bio et local.

Un appel à projets

Le festival veut également faire de la transmission d'idées une de ses valeurs phares. "Autour de cette salle de spectacle dédiée à la jeunesse, on va faire un appel à projets, ajoute Boris Vedel. C'est à dire appeler les associations, les particuliers, les institutions et pourquoi pas les entreprises, qui ont toutes certainement des idées pour transformer notre avenir et faire en sorte qu'il soit un peu plus radieux. Cela va être une sorte de petit village avec au milieu une salle de spectacle, résume le directeur du festival.