Le Printemps des rillettes annonce des nouveautés pour sa troisième édition

Des rillettes, il y en aura dans l'assiette, mais pas seulement. La troisième édition du Printemps des rillettes se déroule dans la Sarthe du 14 au 29 mars prochains. Au cours de ces deux semaines de festivités, il y aura bien sûr la confection du plus long sandwich de rillettes au monde (les Sarthois ne comptent pas laisser ce record aux tourangeaux!), des concours de rillettes, des dégustation sur les marchés mais aussi des nouveautés.

Rillettes or not rillettes, une pièce de théâtre gastronomique

Les organisateurs misent sur différents événements culturels pour faire vivre cette spécialité sarthoise. En plus d'une exposition d'artistes peintres ou d'un parcours historique au sein de la cité Plantagenêt au Mans, il y aura une pièce de théâtre amateur en ouverture du festival à Sillé-le-Guillaume.

Ce n'est pas du Shakespeare mais presque, puisque cette pièce s'appelle Rillettes or not Rillettes. "Apparemment, c'est très drôle. Il y a le rôle de Monsieur Rillettes et sur scène tout est à base de rillettes, avec des pots pour la décoration", assure le boucher-charcutier Mickael Doire, également président de l'association.

Des rillettes à boire

L'autre temps fort de cette édition, ce sera la dégustation de l'eau-de-vie de rillettes, conçue par Mickael Doire et un distillateur du Mans. "Après un mois et demi de macération, on va enfin pouvoir la goûter", s'enthousiasme le charcutier.

Des événements sont organisés partout dans le département comme à Connérré ou Mamers. A La Ferté-Bernard, on met en place un escape game dans une ferme. "C'est le genre de choses à destination des jeunes. Il faudra découvrir des énigmes autour des rillettes dans une pièce pour pouvoir s'échapper", détaille Alain Cabannes, coordinateur du festival et président de la filière Porc fermier de la Sarthe.

