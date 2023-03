Le Printemps du cinéma à Châteauroux : un franc succès dans les salles

Entre le 19 et le 21 mars, c'est le Printemps du Cinéma partout en France ! Au CGR de Châteauroux, les spectateurs se sont pressés dès les premières séances ce dimanche pour profiter du tarif préférentiel à 5 euros. "On va voir La Chambre des Merveilles avec Alexandra Lamy !", lance l'une. "Nous c'est Ant-Man", renchérit deux ados. "Creed", pour un couple ou encore "The Crazy Bear" pour un autre : en famille ou entre amis, le plaisir du Printemps du Cinéma est de s'autoriser des découvertes et de se laisser porter par la curiosité.

ⓘ Publicité

"Je pense que les gens préfèrent acheter ou louer des films, et rester chez eux", analyse Elise, une habituée du cinéma. "Ce tarif un peu plus bas permet de les inciter à venir au cinéma, à sortir de chez eux, à s'ouvrir aux autres pour découvrir de nouveaux films !" Un argument appuyé par Stéphane Castro, le patron du CGR de Châteauroux : "Le Printemps du Cinéma, c'est fait pour tous les films : les blockbusters américains en profitent, les films français dont on entend parler tirent leur épingle du jeu, mais aussi tous les autres petits films ! A ce prix, les gens se disent que c'est l'occasion de se laisser tenter et d'oser aller voir un film qu'on n'a pas vu, on se laisse porter par sa curiosité."

Il note que la fréquentation des salles de cinéma s'améliore : "Les gens ont envie de revenir ! Ça fait quelques mois qu'on remonte la pente, on a bénéficié du coup de boost de Noël puis d'Avatar, et des événements comme le Printemps du Cinéma, ça relance la machine. Le prix a clairement un impact psychologique, car le spectateur peut se lancer, et ça lui donne ensuite envie de revenir !"

Inciter le public à venir grâce au tarif avantageux

Si l'opération est un franc succès chaque année depuis 2000, c'est surtout grâce à son tarif préférentiel : 4 euros à l'origine qui a augmenté d'un euro à cause de l'inflation cette année pour passer à 5 euros. Un tarif beaucoup plus bas que le prix plein tarif : si Laurent va peu au cinéma, c'est à cause du prix des places. "Vous venez à deux, ou avec des enfants, si vous prenez des confiseries et une boisson, on arrive vite à 50 euros, donc c'est un budget !", déclare-t-il. Brigitte, une retraitée cinéphile, le confirme : "Moi je suis seule donc ça va, mais mon fils a trois enfants donc ils vont beaucoup moins que moi au cinéma, car c'est trop cher d'y aller à cinq !"

L'affiche officielle du Printemps du Cinéma. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

En plus du Printemps du Cinéma, il existe aussi la Fête du Cinéma qui a lieu en juin sur le même principe. Mais pour Jennifer, il faudrait aussi créer une opération en fin d'année : "Peut-être en automne, ça pourrait être bien, ou même à Noël pourquoi pas, car on pourrait y aller en famille, avec les enfants, pour profiter de cette fête du cinéma !"

Sylvain suggère même de baisser le prix habituel des places : "Je constate qu'aujourd'hui, la salle est quasi pleine, alors qu'en temps normal avec le tarif plein, il n'y a presque personne. On pourrait faire un tarif privilégié, comme celui du Printemps du Cinéma, pour remplir les salles, car à mon avis, il vaut mieux avoir une salle pleine avec des gens qui payent leur place 5 euros plutôt que deux personnes qui ont payé leur place 10 euros." Un constat en partie contesté par Stéphane Castro : "En réalité, entre les réductions, les événements toute l'année et les formules d'abonnement, le tarif plein ne concerne pas tant de monde que ça." En attendant, le prix des places reste à 5 euros jusqu'à mardi soir.