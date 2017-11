Le Prix Fémina attribué à Philippe Jaenada pour son enquête sur le triple meurtre d'Escoire

L'auteur Philippe Jaenada obtenu ce mercredi 8 novembre le prix Fémina pour son livre "La serpe", une enquête sur le triple meurtre d'Escoire en Dordogne.

Philippe Jaenada recompensé. Ce mardi, l'auteur vient de remporter le prix "Femina" pour son livre "La serpe" dont l'action se déroule en Dordogne .Le romancier, âgé de 53 ans, a été choisi au 5e tour par 6 voix contre 4 à Véronique Olmi ("Bakhita", Albin Michel).

Enquête de terrain et plongée dans les archives

"La serpe" est une enquête sur le triple meurtre d'Escoire. Le 25 octobre 1941 au matin, Georges Girard, un haut fonctionnaire du gouvernement de Vichy, sa sœur Amélie et Louise Soudeix, la bonne de la famille, étaient découverts baignant dans leur sang. Ils ont été tués à coup de serpe. Tout accuse le fils de famille Henri Girard. Il sera finalement acquitté. Henri Girard a dilapidé l'héritage familial. Il est parti en Amérique du Sud dont il est revenu avec un manuscrit "Le salaire de la peur", qu'il publiera sous le nom de Georges Arnaud. Il a passé le reste de sa vie à lutter contre toutes les injustices et notamment contre la vétusté des prisons. Pour l'écriture de ce livre, l'écrivain s'est plongé dans les archives de l'époque et s'est rendu sur les lieux du crime.