Le Prix France Bleu du Goéland masqué est remporté par Marion Brunet avec son livre "L'été circulaire"

Le Prix France Bleu Polar poche, organisé en partenariat avec le Goéland masqué, récompense un livre noir ou policier paru en format de poche l’année précédente. Cette année, "les débats pour l’attribution du Prix France Bleu Polar Poche 2020 se sont déroulés dans des conditions inhabituelles et particulières dues au confinement et à la non-possibilité de se réunir, explique la Présidente du Goéland Masqué Marie-Françoise Plouzennec. "Après l'analyse minutieuse des votes et classements par courriel des 7 juré(e)s et du président du jury Jacky Schwartzmann, le livre arrivant en tête est L'été circulaire de Marion Brunet."

L'histoire

L'été circulaire, c'est l'histoire d'une "petite ville du Midi, ses lotissements, son quotidien morne et ses interminables jours d’été. Jo et Céline, deux sœurs de quinze et seize ans, errent entre fêtes foraines, centres commerciaux et descentes nocturnes dans les piscines des villas cossues de la région. Trop jeunes encore pour renoncer à leurs rêves et suivre le chemin des parents qui triment pour payer les traites de leur pavillon. Mais quand Céline tombe enceinte, c’est le cataclysme. Comme elle refuse de livrer le nom de son amant, la rage du père se libère, sourde et violente, tandis que la jeune sœur tente de s’extraire du carcan familial et que la mère assiste, impuissante, au délitement de sa famille. Jusqu’à l’irréparable."

Le Festival reporté en 2021, des événements organisés en fin d'année

En temps normal, le prix est remis pendant le festival, le week-end de la Pentecôte, à Penmarc'h, mai sl'épidémie de Coronavirus a contraint les organisateurs à annuler cette édition 2020.

"Néanmoins, explique Marie-Françoise Plouzennec, nous prévoyons d'organiser un certain nombre d’événements sur la fin de l'année 2020 pour célébrer les vingt ans de notre association. Parmi ces événements est d'ores et déjà prévue une rencontre entre la lauréate 2020 et le président du jury du Prix France Bleu Polar Poche.