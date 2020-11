Le prix Goncourt 2020 attribué à Hervé Le Tellier pour "L'Anomalie"

Le prix Goncourt 2020 a été attribué ce lundi à Hervé Le Tellier pour son roman "L'Anomalie", qui raconte un événement difficilement explicable que l'on va s'acharner à s'expliquer. Hervé Le Tellier, 63 ans, mathématicien de formation et ancien journaliste, et président de l'association de l'Oulipo (ouvroir de littérature potentielle), a obtenu huit voix contre deux pour "L'Historiographe du royaume" de Maël Renouard.

Confinement oblige, le nom du gagnant du prix littéraire a été annoncé par visioconférence, loin de l'habituelle effervescence du restaurant Drouant : "Cela reste un plaisir, a affirmé Didier Decoin, président de l'Académie Goncourt, sur franceinfo. Et puis, il y a quand même une très bonne nouvelle, c'est la réouverture des librairies". L'attribution du prix avait en effet été reportée de trois semaines en raison de la fermeture des librairies.

Goncourt attribué en visioconférence

Didier Decoin avoue que ces délibérations par visioconférence l'ont amusé : "C'est toujours amusant les choses nouvelles et moi, je suis excité (…) c'est très mignon parce que chacun voit comment on est installé. D'habitude, on se rejoint chez Drouant, donc on connaît bien notre salon, mais on ne sait pas comment les autres sont installés".

D'après lui, les débats "sont presque plus dynamiques parce que comme on sait qu'on ne peut pas se couper la parole, alors, on essaie d'être très pertinents, très précis, pendant le peu de temps imparti à chacun. C'est très efficace en fait", estime le président de l'Académie qui espère tout de même ne pas avoir à reproduire cette formule l'année prochaine. C'est la première année que Didier Decoin préside l'institution, après avoir pris la suite de Bernard Pivot.

Quatre romans en lice

Quatre romans étaient en lice pour le prix Goncourt 2020 :