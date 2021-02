Le prix Goncourt 2020, Hervé Le Tellier, en dédicace à Reims

Pas de file d'attente dans la librairie Guerlin, place d'Erlon à Reims, c'est par petits groupes de trois ou quatre personnes par 1/4 d'heure que les lecteurs se succèdent face à Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020 pour son livre "L'Anomalie". Pour s'approcher de l'auteur, il fallait avoir pris rendez-vous : "Je suis ravie qu'ils aient trouvé ce petit stratagème pour qu'on puisse quand même rencontrer les auteurs et leur parler parce que c'est important", dit Léa, étudiante.

Un système qui permet même plus de proximité avec l'écrivain, si l'on en croit Lydie : "On a pu lui poser quelques questions, il était ouvert, on n'était pas pressé et c'était vraiment un bel échange. Ca fait du bien, _ça nous avait manqué_". En ces temps où le monde la culture est à l'arrêt, Hervé Le Tellier apprécie lui aussi ces rencontres : "Ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas le temps de débattre autour des livres, mais au moins on est là, c'est déjà ça".

On ne pouvait pas passer à côté du Goncourt 2020

Des rendez-vous plus restreints que le directeur de la librairie Guerlin, Jean François Savady, se dit prêt à reproduire même après l'épidémie de Covid. "L'organisation mise en place fait qu'on ne se rend même pas compte qu'il y a une séance de dédicaces. Les gens peuvent échanger de façon intimiste avec l'auteur et on envisage de le refaire, aussi avec des auteurs moins connus", explique-t-il.

Hervé Le Tellier, auteur de L'Anomalie, en dédicaces à la librairie Guerlin de Reims © Radio France - Mélanie Cousin

Quant à Hervé Le Tellier, il est actuellement en discussion avec la mairie d'Epernay afin d'organiser une nouvelle séance de dédicaces samedi prochain.