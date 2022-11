Le prix Goncourt 2022 décerné à Brigitte Giraud pour son roman "Vivre vite"

Ils étaient quatre finalistes à prétendre au plus prestigieux des prix littéraires. Les dix jurés sept hommes et trois femmes, ont rendu leur verdict à la mi-journée. Le prix Goncourt 2022, le 120e, a été remis à Brigitte Giraud pour son roman "Vivre vite" (Flammarion). Elle succède à Mohamed Mbougar Sarr et son roman "La Plus secrète Mémoire des hommes". Elle l'a emporté au 14e tour d'un scrutin très serré face à Giuliano da Empoli, grâce à la voix du président Didier Decoin qui compte double.

Dans "Vivre vite", Brigitte Giraud, 62 ans, évoque les derniers jours de son mari, tué dans un accident de moto en 1999, et les suites de ce drame. La Française est la première autrice à recevoir le plus prestigieux des prix littéraires francophones depuis "Chanson douce" de Leïla Slimani en 2016, et la 13e femme.

Comme le veut la tradition, Brigitte Giraud repart également avec un chèque de dix euros, que les bénéficiaires en général préfèrent encadrer plutôt que le déposer à la banque.

Un hommage à son mari

C'est en hommage à son mari tué dans un accident il y a plus de vingt ans que la romancière Brigitte Giraud a écrit "Vivre vite". Le 22 juin 1999 à Lyon, son mari Claude démarre trop vite à un feu, avec une moto trop puissante qui n'est pas la sienne, et tombe. Il ne s'en relèvera pas. À l'époque du drame, elle avait 36 ans, un fils très jeune, une maison qu'ils venaient d'acheter, dans laquelle elle a emménagé sans lui. "Je savais depuis longtemps qu'il faudrait que j'écrive le livre. Le livre qui soit à la hauteur de Claude, de notre histoire d'amour, celui qui embrasse tout ça et qui recherche la vérité, toutes les vérités", dit-elle. Mais "je n'aurais pas pu l'écrire avant une période de 20 ans, parce qu'il fallait que je sois à bonne distance". Le récit, sobre, a été tout de suite bien accueilli par la critique, et a attiré l'attention de plusieurs jurys des prix d'automne.

La sélection du Goncourt avait été resserrée à quatre auteurs dont une autre Française Cloé Korman, un Italo-Suisse, Giuliano da Empoli, et un Haïtien, Makenzy Orcel.

Le prix Renaudot pour Simon Liberati

Le prix Renaudot a été attribué jeudi au Français Simon Liberati pour "Performance", sur un écrivain septuagénaire qui renoue avec le feu sacré en écrivant un scénario sur les Rolling Stones, et a une relation avec une femme de près de 50 ans plus jeune que lui. Il a obtenu 6 voix parmi les membres du jury.