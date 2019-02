Le prix Goncourt Nicolas Mathieu à l'hôpital psychiatrique de Niort

Niort, France

Pendant une heure, Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018 pour "Leurs enfants après eux" a joué au jeu des questions/réponses avec la cinquantaine de personnes présentes à la cafétéria de la psychiatrie de l'hôpital de Niort, des patients de l'hôpital mais pas que.

"Vous voulez me demander si Niort est jolie ?", plaisante l'auteur lorsqu'un homme du public prend le micro pour l'interroger. Ce sera la seule allusion à Michel Houellebecq. Nicolas Mathieu répond plutôt à des questions du style "Pourquoi avoir choisi ce titre ? Qu'est-ce que change le Goncourt ?".

Nicolas Mathieu est déjà intervenu dans des lieux atypiques, comme des maisons d'arrêt. "On se demande toujours à quelle sauve on va être mangé. Et puis très vite, on a un rapport de lecteur à auteur et finalement un peu pareil que partout ailleurs". Patricia, suivie à l'hôpital de Niort est ravie de rencontre l'écrivain. "Qu'un prix Goncourt vienne nous voir ici, ça nous donne une forme de reconnaissance, parce que l'on est pas souvent que l'on est reconnus dans la société".

"Il m'a fait relire alors que ça faisait des années que je n'avais pas pris de livre", raconte Nathalie, une autre patiente. Des extraits de "Leurs enfants après eux ont été photocopiés par la bibliothécaire de l'hôpital. "Les livres pour moi c'était hors de portée, être attentif tout un moment c'est trop pour moi, je suis étonnée d'avoir pu réussir. Je ne l'ai pas lu en entier mais je vais essayer".