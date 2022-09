Le prix Nobel de la paix 2018 Denis Mukwege à Nancy pour le Livre sur la Place

C'est l'une des personnalités inspirantes reçues à Nancy pendant le 44e Livre sur la place qui s'ouvre ce 9 septembre : le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege, aussi appelé "l"homme qui répare les femmes". Ce gynécologue et chirurgien congolais dénonce depuis des années le recours aux viols de masse et aux mutilations génitales sur les femmes dans les conflits armés dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Il y a installé un hôpital qui prend en charge ces femmes sur tous les plans : médical, psychologique, juridique et socioéconomique.

Denis Mukwege qui recevra ce vendredi à l'hôtel de ville de Nancy un prix spécial : le prix livre et droits humains, mention spéciale étranger pour son ouvrage intitulé "la force des femmes". Denis Mukwege qui a visité ce jeudi la maternité du CHRU de Nancy. L'occasion pour lui de faire passer des messages notamment sur le fait de donner la parole aux femmes qu'il soigne avec son équipe : "la parole a une puissance. Les bourreaux utilisent cette stratégie de voler la parole, d'empêcher les victimes de s'exprimer. A partir du moment où les victimes se soumettent à ce jeu du silence, elles deviennent des esclaves des bourreaux qui continuent à les violer".

Denis Mukwege qui prend la parole pour lutter contre une sorte d'indifférence des sociétés occidentales au sujet du sort de ces femmes : "à chaque fois que notre monde a choisi l'indifférence, nous savons ce que cela a eu comme conséquence. L'indifférence est le pire des modes d'action. Si je suis à Nancy, c'est pour dire à la population de soutenir ces femmes très loin d'ici mais dont nous sommes proches puisque nous partageons la même humanité".

Denis Mukwege sera présent à l'hôtel de ville de Nancy ce vendredi de 15h30 à 17h30.