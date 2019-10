Le prix Nobel de littérature attribué à l'Autrichien Peter Handke

Le prix Nobel de littérature 2019 a été décerné ce jeudi à l'Autrichien Peter Handke, écrivain de renommée mondiale dont les positions ont suscité de violentes polémiques. L'édition 2018 a également été décernée ce jeudi. Le prix revient à la Polonaise Olga Tokarczuk. L'attribution du prix pour 2018 avait été décalé d'un an, en raison d'un scandale d'agression sexuelle au sein de l'Académie.

Peter Handke, un des écrivains germanophones les plus lus au monde

Auteur très engagé, Peter Handke, 76 ans, qui a publié plus de 80 ouvrages, est un des écrivains de langue allemande les plus lus et les plus joués dans le monde. "Héritier de Goethe" pour les académiciens suédois, il est distingué pour une oeuvre qui, "forte d'ingénuité linguistique, a exploré la périphérie et la singularité de l'expérience humaine".

Handke est aussi un intellectuel en lutte contre les conventions, au prix de violentes polémiques, notamment en raison de ses prises de position pro-serbes. En 2006, il avait provoqué un tollé en se rendant aux funérailles de l'ex-président yougoslave Slobodan Milosevic, accusé de crimes contre l'humanité et génocide.

Olga Tokarczuk, une écrivaine engagée

Quinzième femme seulement à recevoir le Graal des écrivains depuis sa création en 1901, la Polonaise Olga Tokarczuk est récompensée pour "une imagination narrative qui, avec une passion encyclopédique, symbolise le dépassement des frontières comme forme de vie", a déclaré le secrétaire perpétuel de l'Académie suédoise. A 57 ans, elle est considérée comme la plus douée des romanciers de sa génération en Pologne. Engagée politiquement à gauche, écologiste et végétarienne, l'écrivaine n'hésite pas à critiquer la politique de l'actuel gouvernement polonais, conservateur et nationaliste .

La Polonaise Olga Tokarczuk, lauréate de l'édition 2018. © AFP - Beata ZAWREL

Un nouveau départ après le scandale

L'Académie du Nobel de littérature avait implosé après la publication en novembre 2017, en plein mouvement #MeToo, des témoignages de 18 femmes accusant de harcèlement, d'agression sexuelle et de viol un Français, Jean-Claude Arnault. Marié à une académicienne, propriétaire d'un club underground fréquenté par le gratin artistique et intellectuel suédois, il recevait de généreuses sommes d'argent de l'académie, se vantait d'en être le "19e membre" et, selon des témoins, soufflait le nom des futurs lauréats du Nobel à ses amis. Il a été définitivement condamné à deux ans et demi de prison pour viol. Au-delà de son volet purement judiciaire, l'affaire a mis au jour le huis clos d'une institution rongée par les intrigues. Après une cascade de démissions, l'académie avait dû reporter d'un an l'édition 2018.