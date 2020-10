Le prix Nobel de littérature décerné à la poétesse américaine Louise Glück

Après les Nobel récompensant les sciences dures, place ce jeudi au Nobel de littérature. L'Académie suédoise a décerné le prix à Louise Glück, poétesse américaine de 77 ans, pour récompenser l'ensemble de son oeuvre entamée à la fin des années 1960. Un choix pointu et inattendu.

Elle est couronnée "pour sa voix poétique caractéristique, qui avec sa beauté austère rend l'existence individuelle universelle", a annoncé le jury des Nobel. L'enfance et la vie de famille, la relation étroite entre les parents et les frères et soeurs, sont une thématique centrale de son oeuvre.

Louise Glück a été peu traduite en français jusqu'à présent, faute de parution de ses textes en volume. Elle se limite à des revues spécialisées. En 1993, elle avait déjà remporté le prix Pulitzer de poésie pour son recueil The Wild Iris. En 2006, elle a publié Averno, son recueil le plus connu proposant une interprétation visionnaire du mythe de la descente aux enfers de Perséphone retenue captive par Hadès, le dieu de la mort.

Deux ans après la Polonaise Olga Tokarczuk, Louise Glück est la 16ème femme à se voir décerner le prix d'un millésime 2020 des Nobel très féminin.

Avec trois lauréates lors des Nobel scientifiques, cette saison pourrait battre le record de femmes lauréates (cinq en 2009), alors que la paix vendredi et l'économie lundi restent à décerner. Après une série de scandales ou de controverses qui a terni depuis trois ans le plus célèbre prix littéraire au monde, la direction qu'allait prendre le Nobel de cette année était particulièrement imprévisible, selon les critiques.

L'an passé, le prix 2019 avait été attribué à l'écrivain autrichien Peter Handke, aux sulfureuses positions pro-Milosevic, provoquant une très vive controverse, s'ajoutant à un scandale sexuel qui avait déchiré l'Académie il y a trois ans, provoquant le report historique du prix 2018.