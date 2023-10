Le prix Nobel de littérature est décerné au Norvégien Jon Fosse

Le romancier, essayiste et dramaturge norvégien Jon Fosse (photo d'illustration).

Le prix Nobel de littérature 2023 a été décerné à Jon Fosse, romancier et dramaturge norvégien, pour "ses pièces de théâtre et sa prose novatrices qui ont donné une voix à l'indicible", a annoncé le jury de l'Académie suédoise ce jeudi midi. L'écrivain est âgé de 64 ans.

Romancier, essayiste, poète, auteur de livres pour enfants et surtout dramaturge, Jon Fosse est d'un accès peu facile pour le grand public. Pourtant, il est peut-être l'auteur vivant dont les pièces de théâtre sont les plus jouées en Europe.

Il fait ses débuts en 1983 avec "Rouge, Noir", un roman où un jeune homme règle ses comptes avec le piétisme. Le style, marqué par de nombreuses projections dans le temps et une alternance des points de vue, deviendra sa marque de fabrique.

Le théâtre par nécessité

Fosse vient au théâtre presque par nécessité : sans revenus réguliers, il accepte au début des années 1990 d'écrire le début d'une pièce, y prend goût et décide d'aller jusqu'au bout ("Quelqu'un va venir"). Finalement, c'est ce genre qui lui assurera sa notoriété internationale. Selon sa maison d'édition norvégienne Samlaget, ses textes ont été traduits dans une cinquantaine de langues et ses pièces produites plus d'un millier de fois dans le monde.