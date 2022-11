Le Prix Nobel dope les ventes des livres de la Normande Annie Ernaux

"Evidemment, on s'attendait à un effet mais il est très impressionnant" sourit Matthieu de Montchalin, le patron de la librairie L'Armitière à Rouen (Seine-Mairitime).

Près d'un millier de livres de l'écrivaine originaire d'Yvetot ont été vendus dans sa librairie depuis le 6 octobre dernier, date de la désignation de la lauréate du Prix Nobel de littérature. A l'effet Nobel, s'ajoute le fait qu'Annie Ernaux "a des racines et des attaches normandes" et cela joue souligne le libraire même s'il se dit tout de même surpris d'un tel engouement. Près de "1 000 en un mois, c'est impressionnant" juge-t-il. Pour se donner une idée, en moyenne, lorsqu'un nouveau livre d'Annie Ernaux paraît, il en vend "une centaine dans l'année".

Une clientèle féminine

La plupart des personnes qui viennent acheter sont des femmes et cela d'abord parce que "la plupart des gens qui fréquentent des librairies sont des femmes, entre 60 et 65%" précise Matthieu de Montchalin.

Ensuite, les sujets abordés par Annie Ernaux touchent "beaucoup les femmes" même si, précise-t-il, "je suis l'exemple d'un homme qui est touché par l'écriture et les écrits d'Annie Ernaux".

D'après lui en tout cas, il y a deux types de personnes pour acheter ses livres. Celles et ceux qui connaissent déjà et veulent découvrir d'autres écrits. Et puis "des jeunes femmes, entre 18 et 35 ans qui ne connaissent pas ou très peu" et à qui le libraire peut donner des conseils. Pour lui, le plus évident et le plus simple pour entrer dans l'œuvre d'Annie Ernaux c'est La Place ou Les Années.

Un succès mérité

Ce Nobel est une opportunité pour le libraire de découvrir l'écrivaine et ce serait "dommage de ne pas le faire. Elle mérite" ce succès d'après lui. "Tout le monde peut essayer de découvrir l'œuvre d'Annie Ernaux" plaide Matthieu de Montchalin qui ne doute pas que l'effet Nobel se poursuive encore, au moins jusqu'à Noël.