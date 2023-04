Le prochain Festival des Lanternes de Montauban aura lieu au jardin des plantes

On savait que la ville de Montauban repartait pour une deuxième édition du Festival des Lanternes en 2023-2024. On connait désormais les dates précises et l'endroit. Le cours Foucault est abandonné au profit du jardin des pantes, plus petit mais plus central.

Les bisons du festival montalbanais 2022-2023. © Radio France - Pascal Danyel Montauban accueillera bien pour la deuxième année consécutive le Festival des lanternes l'hiver prochain, annonce la mairie ce 18 avril. Il aura lieu du 15 décembre 2023 au 11 février 2024. Les lanternes chinoises ne seront pas visibles cours Foucault en face de la caserne militaire mais un peu plus près de l'hypercentre historique, au jardin des plantes le long du Tescou. Plus de 320.000 entrées cet hiver Né à Gaillac (Tarn) où il a attiré les foules de 2017 à 2020, le Festival a connu une brève aventure toulousaine dans la ville voisine de Blagnac en 2021. Mais l'évènement a coûté plus cher en sécurité qu'il n'a rapporté à Blagnac, c'est donc Montauban qui s'est portée candidate. Plus de 320.000 visiteurs sont venus au cours Foucault. Spectaculaire paon du festival des lanternes de Montauban. © Radio France - Pascale Danyel Cet hiver, la ville et l'organisateur promettent une version inédite du Festival tandis que Montauban devrait asseoir son jumelage avec la ville chinoise de Dujiangyuan.