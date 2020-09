Le prochain film du réalisateur Nicolas Vanier sera tourné en Champagne

Le prochain long métrage de Nicolas Vanier, réalisateur, entre autres, du film à succès "Belle et Sébastien" en 2013, devrait s'appeler : "Champagne !". C'est donc tout naturellement en Champagne et du côté de la capitale du champagne, Epernay, que Nicolas Vanier prévoit de tourner son nouveau film. "On va tourner dans un rayon d'une dizaine de kilomètres autour d'Epernay", explique ce vendredi 25 septembre Nicolas Vanier à France Bleu Champagne Ardenne.

Début du tournage en mai 2021

Le début du tournage est prévu en mai 2021 et il devrait durer six semaines. Et c'est un gros casting qui est annoncé. Parmi les comédiens choisis on retrouve l'acteur Eric Elsmonino, qui a incarné Gainsbourg dans le biopic "Vie Héroïque" ou qui a joué dans "La Famille Bélier". Egalement annoncés Elsa Zylberstein, Valérie Karsenti ou encore Stéphane de Groodt. Un joli plateau pour un scénario basé sur une histoire d'amitié, dans le vignoble.