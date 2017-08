Le prochain Foreztival se prépare d'arrache-pied

Le quatorzième Foreztival aura lieu les 3, 4 et 5 août 2018 à Trelins, près de Montbrison. La programmation sera annoncée en plusieurs vagues lors de concerts à la rentrée et l'hiver prochain.

Cette année, pas de gros concerts dans les champs comme c'était le cas depuis 2005 à Trelins près de Montbrison, ni le week-end prochain, ni à la fin du mois. La prochaine édition du Foreztival aura lieu début août, en 2018, conséquence de la pause décidée par les organisateurs pour cet été.

Du 3 au 5 août, "nous serons là", assure Laure Pardon, la présidente de l'association organisatrice. FZL a décidé ce break pour "tout remettre à plat". "On travaille sur ce qui fera continuer le Foreztival, comment faire perdurer cette aventure, montée par une énergie bénévole", explique-t-elle.

Enquêtes auprès du public

Année de jachère aussi utilisée pour sonder les attentes du public, par le biais d'une enquête "qualitative avec plus de 1 200 réponses" et des "entretiens avec une vingtaine de festivaliers", précise Laure Pardon, de quoi notamment conforter le Foreztival dans son éclectisme et guider l'association sur d'autres choix.

Trois soirées pour dévoiler la programmation et se remettre en jambes

Le public aura un avant-goût de la prochaine édition lors d'une première soirée au château du Rozier à Feurs le 22 septembre. Second temps d'annonce à Saint-Étienne, au Fil. D'autres affiches seront dévoilées en janvier dans le Roannais lors d'une date en cours de calage. Le Foreztival soigne clairement son nouveau départ.