Le prochain Paris Versailles se courra entre Pantin et Malakoff

La célèbre course à pied, qui va fêter ses 40 ans, veut se relancer de peur de s’essouffler. C’est une info France Bleu, elle va donc se transformer en s’associant à l’avènement du Grand Paris.

A l’occasion de son 40ème anniversaire, la grande classique s’apprête à changer d’époque. D’après nos informations, le Paris Versailles qui s’élançait traditionnellement du pied de la Tour Eiffel pour s’achever à Versailles avenue de Paris, va radicalement changer de visage. En septembre prochain, les coureurs partiront de Pantin avenue Jean Lolive pour prendre la direction de Malakoff où ils passeront la ligne d’arrivée devant le parc Léon Salagnac. La décision devrait être annoncée dans les prochains jours.

Une nouvelle course pour célébrer le Grand Paris

Un parcours qui va sérieusement dépayser les coureurs habitués à d’autres décors. Alors pourquoi la course va-t-elle tourner le dos à la Tour Eiffel, à la forêt de Meudon et au Château de Versailles ? Du côté de l’organisation, on laisse entendre que même si le succès de l’épreuve ne se dément pas, il faut la réinventer avant qu’elle ne commence à chercher un nouveau souffle. "Le Grand Paris avance, la capitale et la banlieue évoluent, il était temps que la course aussi", proclame une source proche du pouvoir décisionnaire. Chaque année, deux nouvelles villes de la périphérie parisienne seront donc choisies pour accueillir le départ et l’arrivée. Objectif affiché : faire de la vénérable classique la course du Grand Paris, une épreuve pour célébrer la nouvelle métropole.

Le Dakar est bien délocalisé en Amérique du Sud

Encore faut-il justifier le nom de ce Paris Versailles avec Pantin pour départ et Malakoff pour arrivée. Loin d'être fâcheux, ce décalage est même tendance aux yeux des organisateurs : "le Dakar se dispute en Argentine et au Chili depuis 8 ans, cette année le Tour de France partira d’Allemagne avant d’aller en Belgique et ça ne dérange personne" soulignent-ils. Un nouveau baptême n’est donc pas à l’ordre du jour.

Un demi tour de périph

Autre argument massue : une grande première, pour convaincre des coureurs habitués aux ombres altières de la Tour Eiffel et des arbres centenaires de la route Royale. D'après nos informations, la Préfecture de Police a accordé à la course l’autorisation exceptionnelle d’emprunter le périphérique intérieur, de la porte des Lilas à la porte d’Orléans. "Ça changera de la forêt de Meudon", se félicite le champion turc Faik Niuz, triple vainqueur de l'épreuve et allergique au pollen de châtaigner. Pour assurer la fluidité de la course sur un axe souvent chargé et qui bien sûr ne sera pas fermé aux voitures, les coureurs se verront reserver la voie de gauche, la plus rapide. "Courir sur le périph c’est aussi une façon symbolique de s’associer au principal combat du Grand Paris, celui mené contre la pollution de l’air. D’ailleurs les initiales de Pantin et Malakoff forment un PM qui rappelle les PM 10, ces particules fines qui s’infiltrent dans nos poumons", ajoute malicieusement un responsable de la communication.