Le programmateur du cinéma l'Apollo à Châteauroux part faire son marché au Festival de Cannes

Châteauroux, France

Le Festival de Cannes a officiellement démarré ce mardi soir, avec Javier Bardem et Charlotte Gainsbourg sur cette scène, devant des centaines de stars. Tout cela, c'est ce qu'on voit à la télé. Mais dans l'ombre des milliers de journalistes et de programmateurs de cinéma se disputent des places pour les projections qui s'enchaînent tous les jours. C'est le cas notamment de Camille Girard, le programmateur de l'Apollo, cinéma d'art et d'essai castelroussin. Pour lui pas de noeud papillon ou de montée des marches, ce sera un Festival studieux. "C'est à chaque fois du sport, parce que même avec une accréditation on doit faire la queue pendant des heures pour voir quatre à cinq films par jour. C'est difficile de faire plus. Soit on fait la queue, soit on regarde les films et puis on essaie de temps en temps de manger quelque chose."

On aurait envie de voir beaucoup plus de films, mais c'est difficile

Cette overdose de films va permettre à Camille Girard de dessiner la programmation de l'Apollo, qui a enregistré 43.000 entrées l'an dernier.