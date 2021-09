Le programme complet de la féria des vendanges à Nîmes

Chaque jour qui passe réconforte les nîmois sur l'organisation de la féria des vendanges, et sur son contenu. Malgré la crise due au covid-19, contraint, la Ville de Nîmes maintient la 41e Féria des Vendanges sur un format traditionnel, du 15 au 19 septembre. Le dispositif est désormais validé par la Préfecture du Gard pour sécuriser au maximum la manifestation et le respect des gestes barrières. "La Feria proposera un vaste programme d’animations avec notamment deux grands concerts sur l’Esplanade et de nouveaux rendez-vous tels que Feria en Scène ou la Feria des enfants", indique la municipalité dans un communiqué.

Le pass sanitaire, mis en place cet été et étendu aux bars et restaurants, sera demandé à tous les festaïres pour l’ensemble des manifestations ainsi que dans les restaurants, bars et bodegas.

Mais la fête sera bien au rendez-vous : corridas dans les Arènes, abrivados dans les rues, becerradas à l’espace taurin au Bosquet. Cette année marquera aussi le retour de la Féria des enfants dans les Arènes. Les jeunes Nîmois pourront s’initier aux cultures taurines à travers un toreo de salon, un encierro et un abrivado conçus spécialement pour eux. L’Esplanade point d’orgue de cette Feria des Vendanges retrouvera également son marché artisanal.

La Ville profitera de l’édition 2021 pour rendre hommage, à travers une exposition au Musée des Cultures Taurines Henriette et Claude Viallat, au torero Christian Montcouquiol « Nimeño II » disparu il y a trente ans, le 25 novembre 1991.

Temps forts et lieux incontournables

Féria et musique

Deux événements, limités à 2400 personnes, seront mis en place sur l’Esplanade (accès sur présentation du pass sanitaire).

- Concert des années 80 Sur la scène de l’Esplanade, vendredi 17 septembre à 22h, se succèderont les stars de l’époque : Zouk Machine, Sloane, Lio, Pedro Castaño, Julie Pietri, Yannick et Jean-Luc Lahaye pour un grand concert gratuit.

- DJ’s en Feria Imaginez la scène de l’Esplanade avec aux platines les meilleurs DJ du moment ? Le samedi soir, dès 22h, le show sera assuré par Greg Delon, accompagné de Capi de la Churascaia et d’Alex Garett de la Folie Douce. A leurs côtés des performers vocaux, un saxophoniste et des danseuses feront monter la température.

Féria en scène

Cette année, le temple de Diane prend part à la fête avec Feria en scène. Ce nouveau rendezvous attend les familles au cœur des jardins de la Fontaine dès 14h30 pour y découvrir un spectacle humoristique de la Comédie de Nîmes, le samedi et le dimanche. Pass sanitaire requis

Les spectacles taurins dans les arènes

Six spectacles taurins prendront place dans l’amphithéâtre, dont quatre corridas, une à cheval et une novillada. Les grands noms de la tauromachie fouleront le sable des Arènes. Les festivités débuteront le jeudi soir avec la novillade de la Cape d’Or.

Initiée par la peña Ordoñez qui célèbre ses 60 printemps, une exposition sera visible, pour l’occasion, du 14 au 19 septembre à la chapelle des Jésuites.

La peña convie également à une table ronde le mardi 13 septembre au soir. Au paseo de cette novillade : Carlos Olsina, Miguel Polope et Solalito face aux novillos de Roland Durand.

Le vendredi soir El Juli, José Maria Manzanarès et le Nîmois Adrien Salenc qui confirmera son alternative, affronteront les toros de Garcigrande.

Samedi matin, le rejon fait son grand retour avec Léa Vicens, Leonardo Hernandez fils et Francisco Palha qui confirmera son alternative face aux toros de Fermin Bohorquez. L’après-midi, Daniel Luque et Juan Leal combattront un lot de Domingo Hernandez, dans un mano a mano.

Dimanche matin, Roca Rey, El Rafi et le jeune Péruvien Joaquin Galdos qui confirmera son alternative auront pour adversaire les toros de Victoriano del Rio.

Enfin, pour clôturer en beauté cette Feria des Vendanges, Antonio Ferrera sera seul face à six toros de l’éleveur bitterois Robert Margé.

La jauge ne sera pas limitée mais la présentation d’un pass sanitaire valide sera obligatoire. Un stand de tests antigénique sera mis en place avant chaque spectacle.

Abrivados

Les traditionnelles abrivados se dérouleront :

Allées Jaurès samedi 18 à 13h avec la Manade Labourayre et à 18h30 avec la Manade Tommy Maire

Rue de la République dimanche 19 à 13h avec la Manade du Gardon et à 18h30 avec la Manade Briaux

Pass sanitaire requis

L'espace Toro "A la découverte de la tauromachie"

Véritable espace d’initiation et de transmission des cultures taurines, cet espace d’échanges permet au grand public de découvrir et de s’imprégner des traditions taurines tout en apprenant à décrypter tous les codes de la corrida. L’Espace Toro est LE lieu privilégié d’initiation pendant la Feria, sur lequel les clubs taurins et autres écoles taurines ont à cœur de partager leur passion au travers de nombreux ateliers pédagogiques tels que des ateliers d’habillage (costumes de torero), de présentation d’élevages, de décryptage de la corrida, d’explications sur la cavalerie, sur l’utilisation du foulard.

Samedi et dimanche de 9h30 à 11h, Esplanade Charles de Gaulle (statue Taureau)

L'espace taurin et traditions au bosquet

Des spectacles taurins, becerradas, durant lesquels les apprentis toreros les plus courageux ont l’occasion de défier deux vachettes et un veau, seront proposés dans le cadre reposant et champêtre du Bosquet. L’espace accueillera également de magnifiques spectacles équestres de dressage et de voltige.

Toro piscine : vendredi 17 à 21h

Spectacles taurins – Becerrada : samedi et dimanche de 15h à 16h30

Spectacles équestres : samedi et dimanche à 11h

Bosquet des Jardins de la Fontaine : Place Picasso Pass sanitaire requis

Vendanges du clos de la Fontaine

Les vignerons de l'AOC Costières de Nîmes viendront récolter les 200 pieds de vignes plantés aux abords de la Tour Magne en plein cœur des Jardins de la Fontaine. Après Montmartre, il s’agit seulement du deuxième vignoble de France localisé en plein centre-ville.

Ouvert à tous et accessible des promeneurs, le vignoble est visible des curieux et a pour finalité de se positionner en tant que projet à la fois culturel et éducatif. Il traduit la richesse du vin de la région. Dans une logique pédagogique, des panneaux explicatifs sont installés à destination des nîmois et des touristes amoureux de vin.

Café toro "entre deux paseos"

Entre chaque spectacle taurin, les aficionados sont invités à participer au débrief de la corrida avec des spécialistes et clubs taurins.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 15h30 à 16h30, Musée des Cultures Taurines - 6 rue Alexandre Ducros Pass sanitaire requis

Declarations à la ville de Nîmes

Invitée par l’association Les Avocats du Diable Vauvert, Laura Adler déclarera sa flamme à la ville de Nîmes lors du brindis, jeudi 16 septembre à 11h30 à la bibliothèque Carré d’Art Jean Bousquet - Pass sanitaire requis.

Le Quart d’heure Nîmois aura lieu mardi 14 septembre à 18h30, Place de la Calade.

Exposition hommage à nimeno - Musée des Cultures taurines

La Ville rend hommage, à travers une exposition, au torero Christian Montcouquiol « Nimeño II » afin de commémorer les trente ans de sa disparition survenue le 25 novembre 1991. « Nimeño II, une passion taurine ! » présentée au Musée des Cultures Taurines pendant la Feria et jusqu’au dimanche 28 novembre 2021, se compose de plus de 100 pièces entre objets qui lui ont appartenu, livres, gravures, costumes de lumières, capes et muletas ainsi que des photographies.

Autour des Arènes, ce sont 14 agrandissements de photographies de lui prises par Lucien Clergue et Michel Pradel qui seront exposées sur les grilles jusqu’à fin novembre. Pass sanitaire requis

Protocole sanitaire en vigueur

La Préfecture a validé la tenue de la Feria sous contrainte du strict respect des consignes sanitaires. Consciente des risques non-négligeables pour la population, la Ville a pris des mesures exceptionnelles en adoptant un protocole sanitaire spécifique permettant de faire respecter la présentation du pass sanitaire ainsi que les gestes barrières, indispensables à la lutte contre le covid-19 et à la protection du grand public. Le port du masque reste en rigueur et obligatoire dans toute la ville et durant toute la période de la manifestation.

Les bars, cafetiers et restaurateurs seront autorisés à ouvrir jusqu’à :

- 1h du matin le jeudi

- 3h le vendredi

- 2h le samedi

- 1h le dimanche.

La consommation d'alcool debout reste interdite. Les comptoirs sur le domaine public ne seront pas autorisés cependant les bars et restaurants disposent du droit de servir les clients assis et installés en terrasse présentant un pass sanitaire valide. Sous condition de validation de la commission de sécurité, ils ont également la possibilité de créer un espace fermé pour proposer une bodega, soumise aux mêmes horaires de fermeture.

La diffusion de musique amplifiée ne sera autorisé que dans les espaces bodega, pas sur le domaine public. Pour se restaurer, des casitas seront ouvertes sur l’Esplanade Feuchères et sur le boulevard Victor Hugo.

PROGRAMME DE LA FERIA HEURE PAR HEURE

MARDI 14 SEPTEMBRE

18h30 : Le quart d’heure Nîmois - Place de la Calade (Pass sanitaire requis)

MERCREDI 15 SEPTEMBRE

10h à 18h : Féria des enfants (Pass sanitaire requis) 11h30 : Hommage aux pionniers de la tauromachie française - Puits Cauchoux

JEUDI 16 SEPTEMBRE

11h30 : Le Brindis à la ville de Nîmes par Laure Adler - Carré d’Art Jean Bousquet 17h30 : Novillada aux Arènes (Pass sanitaire requis)

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

12h : Vendanges du Clos de la Fontaine - Jardins de la Fontaine (Pass sanitaire requis) 6 12h à 17h : La guinguette de la Feria - Pôle Antoine Castelnau - Avec le groupe Sharm’ musette (Pass sanitaire requis) 13h : Espace Taurin & Traditions - Capéa de la presse (Pass sanitaire requis) 17h à 22h : Animation des Peñas sur les Boulevards et centre-ville 17h30 : Arènes – Corrida (Pass sanitaire requis) 20h à minuit : La guinguette de la Feria - Pôle Antoine Castelnau - Avec le groupe Sharm’ musette (Pass sanitaire requis) 21h : Espace Taurin & Traditions - Toro piscine (Pass sanitaire requis) 22h : Concert « années 80 » Esplanade / Feuchères avec : Zouk Machine, Sloane, Julie Pietri, Yannick, Lee John et Jean-Luc Lahaye

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

9h30 à 11h : Espace Toro : A la découverte de la tauromachie - Esplanade Charles de Gaulle (statue Taureau) 10h : Messe en présence de groupes d’Arts et Traditions - Cathédrale St Castor (Pass sanitaire requis) 10h à 22h : Animation des Peñas - Sur les boulevards et dans le centre-Ville 11h : Espace Taurin et Traditions - Spectacle équestre (Pass sanitaire requis) 11h30 : Arènes - Corrida (Pass sanitaire requis) 12h à 17h : La guinguette de la Feria - Pôle Antoine Castelnau - Avec le groupe Sharm’ musette (Pass sanitaire requis) 13h : Abrivado – Allées Jaurès (Pass sanitaire requis) 14h30 : Feria en scène - Temple de Diane (Pass sanitaire requis) 15h à 16h30 : Espace Taurin et Traditions - Bosquet des Jardins de la Fontaine - Becerrada (Pass sanitaire requis) 15h30 : Feria en scène - Temple de Diane (Pass sanitaire requis) 15h30 à 16h30 : Entre 2 paseos - Musée des Cultures Taurines (Pass sanitaire requis) 16h30 : Feria en scène - Temple de Diane (Pass sanitaire requis) 17h30 : Arènes – Corrida (Pass sanitaire requis) 18h30 : Abrivado – Allées Jaurès (Pass sanitaire requis) 20h à minuit : La guinguette de la Feria - Pôle Antoine Castelnau - Avec le groupe Sharm’ musette (Pass sanitaire requis) 21h : Espace Taurin et Traditions - Toro piscine (Pass sanitaire requis) 22h : DJ’s en Feria - Esplanade Charles de Gaulle (Pass sanitaire requis)

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

9h30 à 11h : Espace Toro : A la découverte de la tauromachie - Esplanade Charles de Gaulle (statue Taureau) 10h : Messe en présence de groupes d’Arts et Traditions – Cathédrale St Castor (Pass sanitaire requis) 10h à 20 h : Animation des Peñas - Sur les boulevards dans et le Centre-Ville 11h : Espace Taurin et Traditions - Bosquet des Jardins de la Fontaine - Spectacle équestre (Pass sanitaire requis) 11h30 : Arènes – Corrida (Pass sanitaire requis) 12h à 17h : La guinguette de la Feria - Pôle Antoine Castelnau - avec le groupe Sharm’ musette (Pass sanitaire requis) 13h : Abrivado Rue de la République (Pass sanitaire requis) 7 14h30 : Feria en scène - Temple de Diane (Pass sanitaire requis) 15h à 16h30 : Espace Taurin et Traditions - Bosquet des Jardins de la Fontaine - Becerrada (Pass sanitaire requis) 15h30 : Feria en scène - Temple de Diane (Pass sanitaire requis) 15h30 à 16h30 : Entre 2 paseos - Musée des Cultures Taurines (Pass sanitaire requis) 16h30 : Feria en scène - Temple de Diane (Pass sanitaire requis) 17h30 : Arènes – Corrida (Pass sanitaire requis) 18h30 : Abrivado – Rue de la République (Pass sanitaire requis)

Billetterie Arènes (Simon Casas Production) : 4 rue de la Violette – 08 91 70 14 01 www.arenesdenimes.com - Réservation en ligne exclusivement.

Programme complet de la Feria des Vendanges 2021 sur www.nimes.fr https://www.nimes.fr/feria-des-vendanges-2021.html