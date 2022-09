Le programme complet de la féria des vendanges à Nîmes

Du jeudi 15 au dimanche 18 septembre 2022, Nîmes retrouve sa féria des vendanges. La mairie, qui dévoile le programme complet ce vendredi, souligne que "dans la continuité du 70ème anniversaire de la Feria de Pentecôte et des 100 ans de la Levée des Tridents célébrée l’année dernière, elle a souhaité que toutes les traditions nîmoises soient mises à l’honneur".

Les temps forts

• Le Brindis

Les Avocats du Diable sont à l’origine de ce rendez-vous incontournable qui peut prendre la forme d’une lecture, d’une totale improvisation ou encore d’un simple cri du coeur.

Le concept est simple, une personnalité célèbre, cette année François BACHY (journaliste de télévision), vient déclarer sa flamme à la ville de Nîmes à travers un discours bien ficelé. Un moment de poésie fériesque, souvent drôle, parfois grinçant mais résolument touchant.

Jeudi 15 septembre – 12h30 - Temple de Diane



• Vendanges du Clos de la Fontaine « Millésime 2022 »

Les vignerons de l’AOC Costières de Nîmes viendront récolter les pieds de vignes plantés aux abords de la Tour Magne en plein coeur des Jardins de la Fontaine. Après Montmartre, il s’agit seulement du deuxième vignoble de France localisé en plein centre-ville. Ouvert à tous et accessible des promeneurs, le vignoble est visible des curieux et a pour finalité de se positionner en tant que projet à la fois culturel et éducatif. Il traduit la richesse du vin de la région.

Vendredi 16 septembre – Dès 11h30 - Vignes des Jardins de la Fontaine



• La Guinguette de la Feria

La Guinguette, c’est LE lieu destiné aux seniors. Au programme, animation bal-musette avec le groupe Sharm et restauration typique sur place (paella, tapas...)

Vendredi 16 septembre de 12h à 17h et de 20h à 23h

Samedi 17 septembre de 12h à 17h

Dimanche 18 septembre de 12h à 19h

Pôle Antoine Castelnau - CCAS de la Ville de Nîmes



• Ban des Vendanges

Défilé des associations folkloriques et autres charrettes décorées : départ du boulevard Amiral

Courbet, boulevard de la Libération, boulevard Victor Hugo, arrivée à la Maison Carrée.

Dimanche 18 septembre de 15h à 16h30



• Abrivados

Les traditionnels lâchers de taureaux durant lesquels gardians et attrapaïres se mesurent les uns aux autres dans des rues fermées pour l’occasion :

Dimanche 11 septembre - Rue Bonfa - 12h30 – Manade Aubanel



Jeudi 15 septembre - Arènes, Boulevard des Arènes, Boulevard Victor Hugo - 20h30

FINALE DU CONCOURS D’ABRIVADOS NÎMES MÉTROPOLE animée par Philippe CORTI



Vendredi 16 septembre - Rue de la République - 20h30 – Manade de la Lauze

Samedi 17 septembre - Rue de la République - 12h30 – Manade Labourayre

Dimanche 18 septembre - Allées Jaurès - Concours d’attrapaïres - 12h30 – Manade du Gardon



« Expliquez-moi la corrida »

Pour vivre la corrida comme un véritable Aficionado, spectacle en « tribune Présidence » en compagnie d’un chuchoteur (guide conférencier de l’Office de Tourisme de Nîmes), pour vivre une initiation aux règles de ce spectacle codifié - Valable pour la corrida du samedi 17 septembre à 17h30 uniquement.

Sur inscription – places limitées - + de renseignements au 04 66 58 38 00 et sur www.nimes-tourisme.com



Les quinze bodegas validées par la ville

(sous réserve de conformité avec la commission de sécurité)

LA FABRICK – 4 rue Stanislas Clément

MILLESIME – 22 rue des Chassaintes

LES ANTONINS – 10 boulevard des Arènes

LA NOCHE – 7 rue Bigot

MARGARET HOTEL CHOULEUR – 6 rue Fresque

COSTIERES DE NIMES – esplanade Charles de Gaulle

LA CHAMPAGNERAIE DU LISITA – 2 bis boulevard des Arènes

LE ROYAL HOTEL – 1 place d’Assas

LA MACARENA - 12 rue Delon Soubeyran

EL TORO LOCO – 15 rue Benoit Malon

DE LOS FILÓSOFOS - Résidence Albaric 27 rue Jean Reboul

PEPE DE MONTIJO - 13 rue Bigot

DEL PILAR - 14 rue de l’Horloge

LES AMIS DE PABLO ROMERO - 12 rue Emile Jamais

BARBEROUSSE – 9 rue Auguste



Accès au centre-ville

Toutes les informations pratiques concernant les rues fermées à la circulation sur circulation Nîmes.fr - Stationnez dans les parkings-relais et profitez de la ligne de Tram’bus T1 pour accéder au centre-ville de Nîmes.

+ d’infos sur www.tangobus.fr

Accueil des personnes à mobilité réduite

Dans les Arènes, une plateforme est spécialement aménagée (vomitoire 106) pour les personnes à mobilité réduite et leurs accompagnants qui bénéficient d’un tarif préférentiel pour les spectacles. Un parking est réservé aux Personnes à mobilité réduite rue Bridaine, à proximité des Arènes et des animations de la Feria.